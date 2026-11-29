ترفيه

باسم سمرة راح يلبس روب المحاماة في مسلسل «عشماوي»، وصور الكواليس الجديدة ورّتنا وهو واقف في المحكمة يدافع عن واحد من أفراد أسرة «خليفة» اللي يلعب دورها محمد رمضان.

الصور جمعت سمرة مع رمضان وبقية أفراد العائلة في العمل، وهم إسعاد يونس، وانتصار، ويوسف رأفت، ويسرا اللوزي. والمفاجأة أن القاضي اللي جالس على المنصة هو الفنان فتحي عبد الوهاب، اللي بيطل كضيف شرف في المسلسل.

قصة «عشماوي» تدور حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، اللي يلقى نفسه في وسط دوامة من الأزمات والمواقف المعقدة بعد اتهام أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، وكل هذا في إطار درامي يركز على الصراعات العائلية.

المسلسل يضم قائمة طويلة من النجوم بجانب رمضان وسمرة، منهم هناء الشوربجي، وسيرين عبد النور، وسارة التونسي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، مع مجموعة من ضيوف الشرف.

العمل من إنتاج «صباح إخوان»، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه على قنوات «MBC» في موسم دراما رمضان 2027.