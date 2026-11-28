ترفيه

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «عنبر الموت» تطورات سريعة، بدأت بتكليف المحامي اللي يجسد دوره علي قاسم بمهمة الدفاع عن شخصية منة شلبي بعد ما صدر بحقها حكم بالإعدام. وبسبب دفاعه عنها، تعرض علي قاسم لهجوم من أحد الأشخاص اللي اتهمه بأنها كانت ممكن تقتل الجميع، ورد عليه بأن القضية صارت قضية رأي عام.

وبعد مرافعة علي قاسم، تم قبول الطعن المقدم على الحكم، وتحولت عقوبة منة شلبي من الإعدام إلى السجن العادي. وفي سياق آخر، تعرض والدها، اللي يجسد دوره رشدي الشامي، لمشادة واتهامات بأنه ما أحسن تربية بنته انتهت باشتباك بالأيدي، ورغم محاولة علي قاسم التدخل للدفاع عنها، إلا أن الأب رفض وأكد أن الأمر صار حق للجمهور.

أما الصدمة الحقيقية فكانت في نهاية الحلقة، لما أقدمت منة شلبي على قتل شخص، وقالت له «هترتاحي» قبل ما تنتهي الحلقة على هذا التصاعد القوي.

تخيلوا الحين كيف بيقدر المحامي يخرجها من ورطة جديدة بعد ما أنقذها من الإعدام؟