ترفيه

موضي الشمراني، الفنانة السعودية اللي صوتها لما يصدح ما يختلف عليه اثنين، بتنزل ثقلها الفني على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية. جهزوا نفسكم من الحين لليلة ولا أحلى يوم الأحد، 13 ديسمبر، لأن الجو بيكون حماسي غير طبيعي ابتداءً من الساعة 8 بالليل. هذي الحفلة مو بس إضافة، هذي ضربة معلم لسلسلة الفعاليات الرهيبة اللي تقدمها القرية العالمية. يا ويلي، مين ما يبي يحضر؟

واللي يمكن ما يعرف قصة موضي، تراها بدأت مسيرتها الفنية من حفلات الزواج عندنا في السعودية. يعني من الآخر، كانت هي اللي تحرك الحماس وتولع الفرح بكل زواج. وهناك، في هذي الأجواء الحلوة، بنت أسلوبها الخاص اللي مستوحى من عمق التراث والموسيقى الشعبية السعودية. يا أخي تحس إن كل أغنية من أغانيها القديمة والجديدة تحكي قصة شعب كامل! بعدين عاد، ما قعدت في مكانها، توسعت ووصلت بصوتها لكل الخليج. صارت تقدم خلطة رهيبة بين الكلمات العميقة اللي توجع القلب وتلامس الروح، والإيقاعات الخليجية الحديثة اللي تخليك تقوم ترقص غصب عنك، وكل هذا مع نغمات تراثية أصيلة تخليك تحس بالزمن الجميل. يعني أسلوبها لحاله مو مجرد غناء، هذي حكاية ثانية بالكامل.

ومن أحدث إصداراتها «يا هلا بالغالي» و«الله لنا». وتستعد موضي لنقل أجواء الاحتفالات السعودية الأصيلة للمسرح الرئيسي. يا الله، تخيلوا بس القرية العالمية بتتحول لساحة احتفالات سعودية كبرى! هذا غير الأغاني اللي الكل حافظها صم وميت عليها زي «قفلوا باب المشاريه» و«بحر الهوى». أكيد بتشعلل المسرح وتولع الحفل في القرية العالمية وما بتخلي أحد قاعد.

الحفلة هذي مو أي حفلة عادية، ورى إنتاجها شركة روتانا العملاقة اللي ما تسوي إلا شغل فخم، ومعاهم إذاعة الخليجية 100.9 إف إم كشريك إذاعي رسمي، يعني شغلهم كله مرتب ومنظم ومضمون ألف بالمية. والخبر الحلو اللي يبرد القلب إن دخول الحفلة بيكون سهل وبسيط، يعني بس تدفع قيمة تذكرة دخول القرية العالمية وتقدر تحضر وتستمتع بالجو. التذاكر متوفرة بكل سهولة على موقع القرية الإلكتروني وتطبيقهم الرسمي، وحتى من شبابيك التذاكر عند البوابات، يعني حرفياً ما في ولا حجة تخليك ما تروح وتفوت هالفرصة الذهبية.

القرية العالمية دايماً تفاجئنا بفعالياتها اللي تسحب البساط من تحت الكل، وهذا الحفل يعتبر جزء لا يتجزأ من أكثر من 40 ألف عرض وفعالية يقدمونها في موسمهم الـ31. صراحة، القرية العالمية قاعدة تجيب لنا العالم كله، بجماله وفنونه، في مكان واحد. فهل أنتم فعلاً مستعدين لليلة طربية سعودية بامتياز مع ملكة المسرح موضي الشمراني؟ أنا أقول لا تفوتكم!