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كشف الشاعر ماجد بن عجب الدوسري عن خفايا العلاقة التي جمعته بالفنان خالد عبدالرحمن، موضحاً ملابسات الخلاف الذي أدى إلى حذف أغنية "يا غايب عني" من نسخ لاحقة للألبوم. ونفى بن عجب صحة جميع الأسباب التي تداولها الجمهور طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن باب عودة العلاقة لا يزال مفتوحاً.

ماجد بن عجب هو خريج كلية عسكرية وهاوٍ للشعر، عُرف على نطاق واسع من خلال كلمات أغنية "يا غايب عني" التي قدمها خالد عبدالرحمن، والتي أصبحت واحدة من أشهر أعمال الفنان.

فخ "الصديق" وكواليس الخلاف

أوضح بن عجب أن سبب القطيعة لم يكن خلافاً مباشراً، بل تدخل شخص تقوّل عليه ونقل كلاماً غير صحيح إلى خالد عبدالرحمن، بهدف إبعاده عن الفنان والاستئثار بصداقته. وأشار إلى أنه كان يتعامل بمصداقية وطيبة مع الجميع، وكان يعرف الآخرين على خالد عبدالرحمن دون تحفظ، ليتفاجأ بأن هناك من يخطط للتقرب من المشاهير عبر إزاحة من عرفهم عليهم.

ونفى الشاعر ما تردد عن قوله لخالد عبدالرحمن إن الأغنية هي التي أنجحت الألبوم. وأضاف أنه لم يحرص على تصحيح ما نُقل عنه، لثقته بنفسه وبقيمته وتربيته.

سر حذف الأغنية وكواليس ولادة القصيدة

حول حذف الأغنية من النسخ اللاحقة للألبوم، ذكر بن عجب أنه لا يعتقد أن خالد عبدالرحمن هو من كان وراء هذا القرار، مرجحاً أن الأمر يتعلق بالمؤسسة الفنية التي كانت قائمة آنذاك، سواء كان القرار من المسؤول عن المؤسسة أو غيره. وأضاف تفصيلاً لافتاً بأنه منذ صدور الأغنية وحتى اليوم لم يقتنِ نسخة من الألبوم بسبب طبيعة عمله السابق والحالي، وكون الشهرة لم تكن هدفاً رئيسياً له.

وعن ولادة القصيدة، ذكر أنها كُتبت في التسعينات عندما كان هو وخالد عبدالرحمن في مرحلة الشباب وبفارق عمر بسيط لا يتجاوز العام الواحد. وأوضح أن القصيدة كانت "فكرة" أكثر من كونها موقفاً عاطفياً، نظراً لعدم نضجه العاطفي في تلك المرحلة، لكنها تأثرت ببيئة البادية ونشأته في وادي الدواسر. وأشار إلى أن جده لأمه كان من رموز شعراء الدواسر، مما جعله يميل للشعر التقليدي والمفردات النبطية والبدوية الصريحة، خاصة وأنه كان يقضي إجازاته الصيفية في الابتدائية مع أعمامه عند الإبل.

أسرار التلحين وتجارب لم تكتمل

كشف بن عجب أن اللحن الذي اشتهر به الجمهور لم يكن الأول؛ إذ سبق أن لحنها ملحن آخر وسمعها مع خالد، لكن اللحن الأول لم يكن بقوة اللحن الذي صدرت به الأغنية ولم يمنحها الزخم المطلوب، مما دفع خالد لإعادة تلحينها، مع الإشارة إلى أن التوزيع الموسيقي والإيقاعات ساهمت في انتشارها. وأكد أن الفنان غنى القصيدة كما كتبت تماماً دون أي تعديل.

وفيما يخص انتشار القصيدة، أشار إلى أن خالد عبدالرحمن كان السبب الرئيسي في شهرتها، وكذلك المنشد فهد مطر الذي قدمها بنسختها الأصلة ولحنها الأصلي. وأضاف أن هناك منشدين آخرين قدموا العمل دون استئذانه أو تنازل، ولم يزعجه ذلك رغم ملاحظته تغيير بعض المفردات أو نطقها بشكل غير صحيح.

ابتعاد عن الإعلام وأعمال في الظل

برر بن عجب ابتعاده عن الإعلام بأنه رجل هاوٍ للشعر اكتسبه كموروث من بيئته، ولم يجعله وسيلة للشهرة أو غاية، مؤكداً أن تعاوناته مع الفنانين حدثت بالصدفة ولم يطلب يوماً من فنان أن يغني له. وكشف عن تعاون فني لم يكتمل مع فنانة خليجية شهيرة، بالإضافة إلى أعمال خاصة لم ترَ النور.

وأشار إلى قصيدة أخرى غناها الفنان عبدالهادي حسين ولحنها الراحل صالح الشهري، ويرى أنها لو حظيت بالاهتمام لربما انتشرت أكثر من "يا غايب عني"، لكنه يعتقد أن اللحن لم يخدم القصيدة النبطية بالشكل المطلوب، رغم جمال صوت عبدالهادي حسين الذي لم يستمر في عطائه.

ختاماً، وجه بن عجب شكراً لخالد عبدالرحمن على ذائقته وإحساسه في اختيار القصيدة، مؤكداً أن القصائد أحياناً تكون متنفساً للإنسان.