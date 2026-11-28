ترفيه

عايض قرر يرفع سقف الرومانسية وأطلق أغنية «شروق»، وهي زفة غنائية أهداها لزوجته شروق عشان يحتفل بزواجهما. الأغنية نزلت على قناته في يوتيوب والمنصات الموسيقية، وكانت وحدة من التفاصيل الفنية اللي رافقت احتفالاته الزوجية الأخيرة.

الأغنية تحمل اسم زوجته، وكلماتها كلها تتكلم عن النور والضياء والسماء، تعبيراً عن المحبة والاحتفاء فيها. اللي اشتغلوا على العمل فهد المساعد في الكلمات، وراكان في اللحن، وبراك المطوع تولى التوزيع الموسيقي، بينما أنجز منتظر الزاي المكس والماستر، وصدر العمل من إنتاج شركة «لكجري».

لو ركزنا في كلمات الأغنية، بنلاقيها تستحضر المطر والبدر والضياء، وتنتهي بجملة «تغرب الشمس وأنتِ كل وجهك شروق»، وهنا لعب بذكاء على اسم زوجته وربطه بصورة النور اللي تكررت في الزفة.

طرح الأغنية جاء بعد ما احتفل عايض بزفافه في الرياض، وسوى احتفال ثاني في الكويت، وتم تداول مقاطع من الاحتفالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالمناسبة، زفافه في الرياض تزامن مع إطلاق أغنيته «قد حزنك» في 19 نوفمبر.

صراحة الحركة ذوق، وأحلى شيء لما يكون اسم الشريك جزء من الأغنية، تعطيها طابع شخصي ومختلف. هل تشوفون هذي الحركات الرومانسية في الزواجات موضة ولا شيء كلاسيكي وجميل؟