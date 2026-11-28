ترفيه

عبدالمجيد عبدالله يرجع يلقى جمهوره في البحرين بحفل غنائي على مسرح بيون الدانة يوم 10 ديسمبر 2026. الحفل بيجي بأجواء شتوية تحت شعار "حي الشتا وحي ما جابه"، والجمهور متحمس لسماع أشهر أعماله الغنائية في ليلة طربية من اللي يحبها قلبنا.

عشان تضمن مكانك، تذاكر الحفل بتنزل للبيع يوم الاثنين 30 نوفمبر الساعة السادسة مساءً عبر الموقع الرسمي لمسرح بيون الدانة.

من الحين نجهز الشالات والجاكيتات، ولا تنسون تضبطون المنبه عشان التذاكر!