ترفيه

دخلت الفنانة إلهام علي منطقة خطرة وجديدة في مسيرتها الفنية من خلال مسلسل 'خاطفة الدمام'، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2027 عبر منصة شاشا الرقمية. العمل ليس مجرد قصة خيالية، بل هو مستوحى من واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام السعودي، حيث يتناول تفاصيل اختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات المنطقة الشرقية، وهي الواقعة التي ظلت غامضة لسنوات طويلة قبل أن تنكشف تفاصيلها وتسبب صدمة واسعة.

إلهام علي ستلعب الشخصية المحورية في هذا العمل، حيث تجسد دور المرأة المتورطة في عملية الاختطاف خلال تسعينيات القرن الماضي. القصة تتبع رحلة هذه المرأة التي قامت بتربية الأطفال الثلاثة بعيداً عن أسرهم الحقيقية وأوهمت الجميع بأنهم أبناؤها. نقطة التحول في الأحداث تبدأ بعد سنوات، حين حاولت استخراج أوراق ثبوتية للأطفال، مما فتح الباب أمام انكشاف واحدة من أعقد الوقائع الجنائية في تاريخ المنطقة.

تحدي نفسي وأبعاد إنسانية

الدور يضع إلهام علي أمام تحدٍ تمثيلي من العيار الثقيل، فهي لا تقدم مجرد مجرمة، بل شخصية ذات تركيبة نفسية معقدة جداً. العمل يتجاوز فكرة الجريمة ليطرح أسئلة عميقة عن الهوية والأمومة والانتماء، وكيف يؤثر الخداع على حياة الأطفال وعائلاتهم. التحدي الأكبر هنا هو التعامل مع واقعة حقيقية، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين تقديم التشويق الدرامي وبين مراعاة حساسية الموضوع لضمان عدم اختزال معاناة الضحايا في مجرد عناصر إثارة.

رهان على الأدوار المركبة

اختيار إلهام لهذا الدور لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لشغفها بالشخصيات التي تمر بتحولات نفسية. سبق لها أن أثبتت قدرتها على تنويع الأداء في مسلسل 'اختطاف' حين قدمت ثلاث شخصيات مختلفة بملامح نفسية متباينة. كما ظهرت في حكاية 'عرس الجن' ضمن سلسلة 'وحوش 2' في دور الطقاقة نورة، حيث وظفت أجواء الرعب النفسي والتوتر. وفي السينما، ذهبت إلى أقصى الحدود في فيلم 'بيبي' حين جسدت شخصية الجدة المخيفة عبر تغيير كامل في ملامحها وحضورها الجسدي. هذه الخلفية تجعلها مؤهلة لخوض تجربة 'خاطفة الدمام'، رغم أن هذا العمل هو الأكثر حساسية لارتباطه المباشر بقضية واقعية لا تزال أبعادها الإنسانية والاجتماعية مؤثرة.

فريق العمل وتفاصيل الإنتاج

المسلسل يأتي بعد ظهور إلهام في موسمين سابقين من 'شارع الأعشى' بشخصية وضحى، وهو ما يمثل انتقالاً واضحاً من الدراما الاجتماعية إلى معالجة جريمة واقعية. يشارك في البطولة نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين، منهم سناء بكر يونس، إبراهيم الحساوي، براء عالم، فاطمة الشريف، فايز بن جريس، فتون الجارالله، ومحمد شامان. ورغم مشاركة هذه الأسماء، إلا أن تفاصيل أدوارهم وطبيعة علاقاتهم داخل القصة لم تُكشف بعد، ومن المتوقع أن تسير الحكاية في عدة مسارات تغطي حياة الأطفال بعيداً عن أهلهم ورحلة البحث عن الحقيقة.

من الناحية الفنية، يتولى المخرج اللبناني سعيد الماروق إخراج العمل، وهو تعاون يتجدد بعد اجتماعهما في حكاية 'عرس الجن'. أما الكتابة فقد أوكلت لورشة كتابة تابعة لمنصة شاشا، التي تقدم المشروع في صيغة درامية قصيرة جداً، حيث يتكون المسلسل من أربع حلقات فقط. هذا التكثيف يهدف إلى التركيز على المحطات الأساسية للجريمة وتطوراتها دون الاسترسال في مسارات فرعية قد تضعف إيقاع القصة. وبالرغم من أن المشروع يظهر في بعض التغطيات باسم 'الخاطفة'، إلا أن موعد العرض المحدد أو جدول نشر الحلقات لم يُعلن عنه حتى الآن.

الهدف النهائي للعمل هو تقديم القضية من زاوية درامية تبرز الأبعاد الإنسانية ومصير الأطفال وعلاقاتهم الأسرية، مع محاولة فريق العمل تحقيق توازن صعب بين متطلبات التشويق والمعالجة المسؤولة لواقعة عاشت عائلات الضحايا بسببها تجربة قاسية لسنوات.