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ريهام حجاج عندها ستايل واضح في المجوهرات، تحب القطع الفخمة والبارزة اللي تعطي حضور قوي، وتهتم دايمًا بتنسيق الأطقم الكاملة من عقود وأقراط وأساور. واضح عشقها للأطماس، وتعتمد الأساور العريضة بأسلوب طبقي يضيف لمعة مضاعفة للمعصم، بالإضافة للأقراط الكبيرة بتصاميم هندسية أو مستوحاة من الطبيعة، وتتنقل بين الذهب الأصفر والألماس الأبيض.

في إحدى إطلالاتها، نسقت ريهام عقد ماسي ناعم مع فستان وردي ميتاليك، وجمعت بين بريق الألماس ولمعان الذهب الأصفر، وأضافت مجموعة أساور ماسية بنظام الطبقات وأقراط ذهبية، في تنسيق جمع بين النعومة والفخامة.

وبالنسبة لخياراتها الجريئة، لفتت الأنظار بأقراط كبيرة على شكل قلب من الذهب الأبيض والألماس، ووازنت الحركة بعقد "تنس" ماسي بسيط عشان ما تطلع الإطلالة مبالغ فيها.

أما أكثر إطلالة لفتت الانتباه، فكانت العقد الماسي بتصميم الثعبان الملتف حول الرقبة، ونسقت معه أقراط مستطيلة مرصعة بالألماس بقطع مربعة، وساعة بحزام جلد أبيض مرصعة بالألماس، لتكتمل تفاصيل اللوك الفاخر.

ومع الفساتين الأنثوية، تميل ريهام للتصاميم الناعمة، مثل أقراط "الشراشيب" من الذهب الأبيض والألماس اللي نسقتها مع فستان وردي، عشان تحافظ على تناغم الإطلالة.

أما مع الفستان الأصفر الميتاليك، فكان الخيار كلاسيكي وفخم بامتياز؛ طقم يتصدره عقد مرصع بأحجار ماسية صغيرة بقطع بيضاوي، ينتهي بماسة بيضاوية بيضاء لافتة، مع أقراط متدلية، وأساور ماسية، وخاتم ذهب أصفر، وخاتم ثاني عريض مرصع بالألماس.