ترفيه

نزل فيلم «7DOGS» على منصة نتفليكس يوم الجمعة 27 نوفمبر، بعد ما انتهى عرضه في دور السينما. العمل اللي جمع أحمد عز وكريم عبد العزيز، ومعاهم نخبة من النجوم المصريين والعالميين، صار الحين متاح للجميع.

قصة الفيلم كلها أكشن وتشويق، وتدور حول خالد العزازي (أحمد عز)، ضابط إنتربول يقبض على غالي أبو داود (كريم عبد العزيز)، وهو عضو في منظمة إجرامية دولية سرية اسمها «7DOGS». الصدمة وين؟ بعد مرور سنة، يضطر خالد إنه يتعاون مع غالي في مهمة سرية عشان يواجهون المنظمة نفسها اللي تتاجر بنوع خطير من المخدرات، وتبدأ بعدها سلسلة مطاردات ومواجهات مليانة مفاجآت.

الفيلم مو بس ثنائي عز وعبد العزيز، لأن القائمة طويلة وفيها أسماء عالمية مثل مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، جيانكارلو إسبوزيتو، سلمان خان، وسانجاي دوت. وطبعاً ما ننسى النجوم العرب: منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، هالة صدقي، ناصر القصبي، وسيد رجب. العمل من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.

لو نرجع لشباك التذاكر، الفيلم بدأ عرضه في سينمات مصر 22 مايو 2026، وبعدها في السعودية وأسواق عربية ثانية يوم 27 مايو. حقق الفيلم أرقام قوية، حيث وصل دخله في مصر لنحو 272 مليوناً و871 ألف جنيه، وفي السعودية نحو 32 مليوناً و751 ألف ريال، علماً أن ميزانية إنتاجه كانت بحدود 40 مليون دولار. وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن عن موعد طرحه على نتفليكس في 16 نوفمبر.

وبما إننا نتكلم عن نتفليكس، لا تنسون تحطون تاريخ 21 ديسمبر في التقويم، لأن المنصة بتطرح فيلم «باد بويز: رايد أور داي» اللي يرجع ويل سميث ومارتن لورانس في مطاردات جديدة لتبرئة قائدهم.

توقعتم التعاون بين عز وكريم يكسر الدنيا كذا ولا الأكشن كان زيادة عن اللزوم؟