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كثير منا يستهين بموضوع ترطيب الجسم أثناء السفر، لكن الموضوع يقلب دراما لما تكتشف نفسك في نص رحلة طيران طويلة أو وأنت تتمشى تحت شمس حارقة، وفجأة تحس بخمول ودوار وإرهاق شديد. الماء هو المحرك الأساسي لوظائف الجسم، ومع ذلك هو أول شيء ننساه وقت التنقل. الخبر الجيد أن الموضوع لا يحتاج تعقيد، سواء كنت مسافراً جواً لمدن بعيدة، أو في رحلة بالسيارة لمحميات طبيعية، أو حتى شايل شنطتك وتستكشف أوروبا؛ هذه النصائح ستمنع عنك الجفاف وتخليك في قمة نشاطك.

لماذا السفر تحديداً يسبب الجفاف؟ السفر، وخصوصاً بالطائرة، يجعل الجسم يفقد السوائل بسرعة غير متوقعة، والسبب هو الهواء الجاف جداً داخل المقصورة، مع الجلوس لساعات طويلة وصعوبة الوصول للماء باستمرار. وحتى لو لم تكن في طائرة، فإن التجول لمشاهدة المعالم السياحية أو المشي لمسافات طويلة في أجواء حارة يسبب تعرقاً يزيد من فقدان السوائل، وهو ما يؤدي للصداع والإرهاق وأمراض مرتبطة بارتفاع الحرارة.

تجهيزات ذكية وسوائل مستمرة

أبسط خطوة ممكن تسويها هي أن تأخذ معك زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، لكن السر ليس في وجود الزجاجة بل في شرب الماء منها بانتظام طوال اليوم. نصيحتنا هنا أن تختار زجاجة تناسب ستايل سفرك؛ مثلاً الزجاجات المصنوعة من السيليكون القابلة للطي ممتازة لأنها لا تأخذ مساحة في الشنطة، أو الزجاجات المعزولة حرارياً التي تحافظ على برودة الماء. ومن الحركات الذكية اختيار زجاجة فيها تدريجات لقياس كمية المياه، لكي تتابع معدل استهلاكك وتعرف بلمحة سريعة إذا كنت شربت كفايتك أو تحتاج تزيد الكمية.

أما بالنسبة لرحلات الطيران، فمقصورات الطائرات معروفة بانخفاض الرطوبة، مما يجعلك تشعر بالعطش والجفاف حتى قبل أن تصل لوجهتك. الحل هنا هو ألا تعتمد كلياً على مضيفي الطيران لأنهم يكونون مشغولين جداً، كما أن أكواب المياه الصغيرة التي يقدمونها لا تكفي لترطيب الجسم طوال الرحلة. بدلاً من انتظار طاقم الطائرة لتقديم العصائر، اصطحب معك زجاجة ممتلئة واشرب منها على فترات منتظمة، وإذا نسيت تعبئتها في المطار، يمكنك ببساطة طلب تعبئتها من أحد أفراد الطاقم.

بدائل ذكية للماء والأطعمة المرطبة

إذا كنت تعتقد أن الماء هو المصدر الوحيد للترطيب فأنت مخطئ، إذ يمكنك الحصول على الماء من خلال الطعام أيضاً. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في الحد من الجفاف، خاصة عندما يصعب الحصول على مياه الشرب. أفضل الخيارات التي يمكن إدراجها كوجبات خفيفة أثناء السفر هي الفواكه والخضروات، لذا احرص على اصطحاب بعضها في حقيبتك لتكون وجبات منعشة تعوض السوائل خلال جولاتك السياحية.

في حالات معينة، شرب الماء وحده لا يكفي، خاصة إذا كان التعرق غزيراً. هنا يأتي دور الإلكتروليتات أو الشوارد الكهربائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تنظم توازن السوائل وتعوض المعادن المفقودة. يمكنك استخدام مساحيق أو أقراص الإلكتروليتات التي تذوب في الماء، أو شرب ماء جوز الهند كبديل ممتاز لتعويض المعادن، وهذه الخيارات مفيدة جداً بعد يوم مرهق من التنقل أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة.

كيف تستمتع بقهوتك دون أن تجف؟

كلنا نحب قهوة الصباح والعصائر المنعشة في السفر، لكن الإفراط في الكافيين قد يقلب الموازين لأنه يؤثر على توازن السوائل ويزيد خطر الجفاف إذا لم تشرب ماءً كافياً. الحل البسيط هو أن تشرب كوباً من الماء مع كل فنجان قهوة تطلبه، لضمان بقاء جسمك مرطباً طوال اليوم.

أخيراً، إذا مللت من طعم الماء، جرب أكياس شاي الأعشاب في حقيبتك. كثير من الفنادق والطائرات والمقاهي توفر الماء الساخن مجاناً، مما يجعله بديلاً متنوعاً للماء. شاي النعناع خيار رائع لتخفيف اضطرابات الهضم، والبابونج يساعد على الاسترخاء والهدوء، وهما خياران لطيفان خلال رحلات السفر.

أهم شيء لا تخلي العطش يفسد عليك متعة الرحلة، فهل زجاجة الماء جزء أساسي من "عدة" سفرك أم تنسى تشرب إلا وأنت في حالة طوارئ؟