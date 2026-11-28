ترفيه

تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع مبادرة أطلقها صانع المحتوى المصري أحمد مصطفى تهدف لتهدئة الأوضاع وطي الخلاف مع الفنان المصري محمد سلام. مصطفى نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي عبره عن إعجابه بموهبة سلام ومكانته عند الجمهور، ودعا الفنان لمنح فرصة جديدة لفتح صفحة جديدة.

رد آل الشيخ على الفيديو من خلال صفحته على فيسبوك بكلمة واحدة فقط: "وصل".

هذا التحرك يأتي بعد أزمة بدأت في أكتوبر 2023، حين اعتذر محمد سلام عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض. جاء اعتذار سلام حينها تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة خلال تصعيد عسكري، مؤكداً أن تقديم عرض كوميدي في ظل تلك الأحداث المؤلمة أمر غير ممكن.

تسبب هذا الموقف في جدل واسع، حيث انتقد تركي آل الشيخ تصرف سلام معتبراً أنه استغلال للأزمة وأنه يضر بموسم الرياض. من جهته، عبر سلام عن أسفه لعدم قدرته على تقديم العمل، موضحاً أنه تأمل حتى اللحظات الأخيرة في إلغاء موسم الرياض أو تأجيل العرض.

أدى اعتذار سلام في ذلك الوقت الحرج إلى انقسام في الآراء بين الفنانين والإعلاميين؛ فمنهم من دعم موقفه كخطوة تضامنية، ومنهم من انتقد قراره معتبرين أنه تسبب في إحراج بقية فريق المسرحية.

رغم إعادة طرح فكرة إنهاء الخلاف بعد نحو ثلاث سنوات، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مصالحة رسمية أو عودة محتملة لمحمد سلام إلى موسم الرياض، وما زالت التفاصيل محاطة بالغموض.