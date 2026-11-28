ترفيه

اجتمعت طاقة 12 ألف مشاهد في مسرح جدة سوبر دوم مساء الخميس 27 نوفمبر 2026، في ليلة استثنائية رجعت فيها حفلات «فورها» ضمن فعاليات موسم جدة. الحفل اللي جاء برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم 4M Events by Merwas، جمع أربعة من نجوم الراب والهيب هوب في أمسية بدأت من الساعة تسع مساءً واستمرت لين منتصف الليل، وقدمت عروض متواصلة خلت الحماس في تصاعد مستمر.

من الدي جي لـ «كبده».. تفاصيل العروض

البداية كانت مع دي جي شارك، المعروف باسم سلطان العمودي، اللي مهد الطريق للجمهور بمزيج موسيقي جمع بين الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية والإيقاع والبلوز، عشان يهيئ الأجواء للي بعدها. بعدها صعد ناصر للمسرح وقدم مجموعة من أعماله اللي تفاعل معها الجمهور بالترديد الجماعي، وكان أبرزها «على باب السيما» و«عالم تالت».

أما ليجي سي، فثبت حضوره كفنان متكامل (كاتب ومغنٍ ومنتج وموزع موسيقي) بهوية فنية مستقلة، وقدم فقرة تميزت بوضوح الصوت وطبقات الإنتاج الحي، وهذا الشيء كان واضح جداً في قاعة مغلقة بمقاييس سوبر دوم. والختام كان مع عفروتو، واحد من أبرز أصوات موجة الراب المصري الجديدة، اللي رجع الجمهور لذروة التفاعل بأعمال مشهورة مثل «كبده» و«مش بالحظوظ»، لين انتهت الأمسية اللي استمرت خمس ساعات بعد ما أطفئت الأنوار.

تنظيم هندسي وتجربة متكاملة

الجانب التنظيمي في الحفلة كان حديث الجميع، حيث أشاد الحضور بفريق «فورها» و4M Events by Merwas اللي تعاملوا مع الليلة كإنتاج مسرحي متكامل وليس مجرد حفل غنائي. هذا التميز ظهر في تصميم المسرح وتوزيع الإضاءة والشاشات، بالإضافة إلى ضبط الصوت داخل قبة جدة سوبر دوم، اللي تعتبر تحدياً هندسياً لأن القبة الداخلية تمتد نحو 210 أمتار وترتفع إلى 46 متراً.

التنظيم كان دقيقاً في التفاصيل اللوجستية، فكانت هناك مسارات دخول متعددة استوعبت تدفق الجمهور بدون تكدس، مع تقسيم واضح للمناطق بين المقاعد ومنطقة الوقوف أمام المسرح. كما تم التنسيق مسبقاً مع منصة «ويبوك» لبيع التذاكر إلكترونياً، مع تطبيق اشتراطات دقيقة شملت تحديد الفئة العمرية من 14 عاماً فما فوق، ومنع إدخال الأطعمة والمشروبات الخارجية، وإجراءات تفتيش أمني سلسة عند الدخول. كما نجح الفريق في إدارة الوقت بين الفقرات بحيث لم يشعر الجمهور بفجوات انتظار طويلة، مما حافظ على الطاقة العالية من البداية للنهاية.

حضور يتجاوز حدود المدينة

القبة التي تعد من أكبر القباب الحرة في العالم امتلأت بجمهور شاب قُدّر بنحو 12 ألف مشاهد، وهو ما جعلها واحدة من أكثر ليالي موسم جدة حضوراً هذا العام. والملفت أن الحضور لم يكن من سكان جدة فقط، بل ظهرت في المقاطع المتداولة مجموعات من مدن سعودية أخرى ومقيمين، وهذا مؤشر على أن «فورها» صارت علامة جذب تتخطى حدود المدينة، وأن جمهور الراب العربي صار سوقاً حقيقياً يحتاج إنتاجات بمستوى القاعات العالمية.

على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل الناس بقوة مع الليلة، ونشرت حسابات موسم جدة وجدة سوبر دوم لقطات من الفقرات الأربع. ركزت التعليقات بشكل كبير على نظافة الإخراج المسرحي وقوة الصوت وسلاسة الدخول والخروج. ويرى متابعون للقطاع أن هذا النجاح يعكس نضج تنظيم الحفلات الكبرى في المملكة، لأن الجمهور السعودي صار يطلب تجربة متكاملة تشمل الإنتاج والخدمات اللوجستية بجانب الاسم الفني.

فعاليات موسم جدة مستمرة بحفلات وعروض مسرحية حتى نهاية الشهر الجاري، بينما تظل «فورها» في الصدارة كأحد الحفلات اللي تجمع أكثر من نجم على مسرح واحد بجودة إنتاج عالية. وبالنسبة لـ 4M Events by Merwas، فإن هذه التجربة تضع أمامهم تحدياً جديداً وهو الحفاظ على هذا المستوى في النسخ القادمة، وتوسيع التجربة لتشمل أسماء عربية جديدة من مشهد الراب والهيب هوب.

تتوقعون مين النجم اللي لازم يكون موجود في نسخة «فورها» الجاية؟