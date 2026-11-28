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الجاكيت الجلد البني رجع يتصدر المشهد بقوة، وبالذات التصاميم الواسعة واللي تجي بسحّابة أمامية، لأنها تجمع بين الفخامة الهادئة والعملية. هذا اللون والستايل كانوا النجوم في عروض أزياء شتاء 2027، وصار قطعة أساسية في خزانة أي وحدة تبي لوك عصري وأنيق.

لو نلقي نظرة على كيف النجمات وظفوا هذه القطعة، نلقى نانسي عجرم اختارت لوك كاجوال مريح للسفر، لبست جاكيت جلد هافان بتصميم واسع، ونسقته مع قميص بسيط ووشاح بنقشة الليوبارد اللي أضاف لمسة جريئة، مع بنطلون جينز بقصّة عمودية وبوت بني متوسط الطول ونظارة شمسية. لوك مثالي للسفر وبسيط بنفس الوقت.

أما أسيل عمران فكانت تميل للفخامة في الستريت ستايل، حيث اختارت الجاكيت الجلد البني بدرجة داكنة وتصميم واسع، ودمجته مع بنطلون قماش بنفس اللون عشان تعطي إيحاء بالدفء، وكملت التنسيق بحقيبة كتف كبيرة من الجلد بلون الكاميل، فطلعت بتدرجات بني جذابة وراقية.

دانيلا رحمة جربت ستايل مختلف شوي في عرض أزياء سبورت ماكس ربيع وصيف 2027، حيث لبست جاكيت جلد بني بس يكون قصير، نسقته مع توب بني وبنطلون جينز واسع. الحركة الذكية كانت في اختيار حقيبة يد كبيرة باللون الأزرق الفاتح عشان تكسر اللون وتتناغم مع الجينز، فقدمت لوك يجمع بين الأزرق والبني بطريقة عصرية.

وفي عرض أزياء بالنسياغا ربيع وصيف 2027، شفنا شايلين وودلي بستايل كلاسيكي وأنيق، لبست الجاكيت الجلد البني الواسع بسحّابة أمامية، ونسقته مع بنطلون جينز بقصّة مستقيمة وحذاء مدبب من الأمام، وكملت اللوك بحقيبة يد بنية ونظارة شمسية كلاسيكية. ومن نفس العرض، سارة بيدجون لفتت الأنظار بجاكيت جلد تصميمه غريب ومميز؛ قصّته واسعة من الأعلى وضيقة عند الخصر، ومن أسفل يتسع مثل التنورة، ونسقت معه بنطلون جينز وحقيبة يد بنية.

طيب، كيف نقدر نطبق هذه الصيحات في لبسنا اليومي؟ الموضوع يعتمد على القطع اللي عندك في الخزانة، وهذه أفضل الطرق للتنسيق:

أولاً، لو تبحثين عن الرقي والطابع الكلاسيكي، جربي تنسيق الجاكيت مع بنطلون قماش واسع باللون البيج مع بلوفر يتناغم معه، وهذا الستايل مستوحى من تصاميم بوس Boss.

ثانياً، لمحبات الألوان الترابية، اللون الأخضر الزيتي يركب بشكل رهيب مع الجاكيت الجلد البني، وهنا يفضل تلبسين بلوفر بني يكون بنفس درجة الجاكيت بالضبط، مثل اللوك اللي قدمته إمبوريو أرماني Emporio Armani.

ثالثاً، إذا تبين لوك فيه حيوية وشبابي، اعتمدي صيحة الطبقات؛ البسي سويت شيرت بطبعات ملونة تحت الجاكيت الجلد البني، ونسقيه مع بنطلون قماش بدرجة لونية متناغمة، وهذا التنسيق موجود في تصاميم ماركو رامبالدي Marco Rambaldi.

رابعاً، للوك مونوكروم أو موحد اللون، اختاري تنورة جلد بنفس درجة بني الجاكيت، والبسي معهم بلوفر كريمي أو بلوفر بنفس اللون، وممكن تكملين اللوك ببوت جلد متناغم، وهي إطلالة مستوحاة من دار غابرييلا هيرست Gabriela Hearst.

خامساً، إذا تبين إطلالة أنثوية وعصرية أكثر، البسي الجاكيت مع بوت طويل يصل للركبة يكون بدرجة بنية داكنة وبنطلون ضيق، مع حقيبة كتف صغيرة، وهذا التنسيق قدمته دار سبورت ماكس Sportmax.

وأخيراً، الخيار اللي ما يخطي أبداً وهو الجينز الأزرق، سواءً كان بقصة مستقيمة أو واسعة، يعتبر الحل المثالي للإطلالات اليومية، خاصة إذا نسقتيه مع توب بسيط وحذاء أنيق، مثل تنسيقات إم إم 6 ميزون مارجيلا MM6 Maison Margiela.

بصراحة، البني هو اللون الجديد للشياكة، بس هل أنتم من محبي الجلود الواسعة ولا تشوفونها مبالغ فيها؟