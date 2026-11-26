ترفيه

اليوم 27 نوفمبر، يجتمع الفنان دحوم الطلاسي والفنانة موضي الشمراني على مسرح «محمد عبده أرينا - بنك الإمارات دبي الوطني» في أولى الليالي الشعبية الطربية ضمن فعاليات موسم الرياض السابع. الأمسية اللي تجي برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم وإشراف «مجموعة روتانا للموسيقى»، راح تدمج الأغنية الشعبية السعودية بالإيقاعات التراثية والطربية.

وبالنسبة للتذاكر اللي طرحت عبر تطبيق «webook»، المؤشرات الأولية تقول إن الإقبال كان كبير جداً، والكل متحمس يشوف كيف راح تندمج الألوان الغنائية بين الشعبي والتراثي والطربي في ليلة واحدة.

أما عن كواليس الحفل، فالنجمان رفعوا سقف التوقعات خلال البروفات الموسيقية، وأعلنوا تحدياً مشتركاً عشان يقدمون ليلة استثنائية. وأكدوا في تصريح إعلامي إن الحفل «لن يكون ليلة عادية، بل ليلة سيتذكرها كل من يحضرها ويستمتع بمفاجآتها»، وهذا يخلينا نتحمس ونشوف وش المفاجآت اللي يجهزون لها.

هذا الحفل يجي ضمن البرنامج الغنائي لموسم الرياض السابع، والهدف منه إعطاء مساحة أكبر للأغنية الشعبية السعودية على واحد من أهم مسارح الموسم، معتمداً على شعبية موضي ودحوم وأصالة الموروث الغنائي والتفاعل المباشر مع الجمهور.

توقعاتنا إن الليلة بتكون ولعة ومنافسة قوية بين طرب موضي وأداء دحوم، بس السؤال: مين اللي بياكل الجو أكثر؟