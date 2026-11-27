ترفيه

الفنانة صابرين تحل ضيفة في حلقتي الخميس والجمعة القادمين على قناة ON في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وكشفت عن تفاصيل وأسرار لأول مرة تخص مسلسل «أم كلثوم».

صابرين حكت إن الاتفاق في البداية مع المخرجة إنعام محمد علي كان إنها تمثل دور أم كلثوم في 15 حلقة بس، وهي فترة شبابها، وباقي الحلقات تكون لفنانة ثانية. لكن الصدمة إن المخرجة غيرت رأيها بعد يومين بس من التصوير وقررت إن صابرين تكمل كل حلقات المسلسل.

صابرين وضحت كمان إن نجاح العمل وصلها لمراحل ما كانت تتوقعها، لدرجة إنها تكرمت من ملوك ورؤساء دول عربية. وبصراحة تامة، اعترفت إنها ندمت على قرار اعتزالها للفن بعد ما خلصت هذا المسلسل.

تخيلوا تكونون مجهزين نفسكم لـ 15 حلقة وتلقون المخرجة تقول لكم «كملوا المسلسل كله»؟ صراحة صابرين أبدعت في الدور، والندم على الاعتزال شيء مفهوم بعد هذا النجاح.