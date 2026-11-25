ترفيه

تخيلوا بس، كل عيون عشاق الفروسية بتتوجه لميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يوم الجمعة 27 نوفمبر. والموضوع مو بس سباق خيل عادي، لا لا يا حبيبي! هذي أمسية رياضية وترفيهية من الطراز الرفيع، فيها كل اللي تحبه النفس وتشتهيه العين. مهرجان «كأسي سمو ولي العهد» جاي بقوة، وجوائزه لحالها سالفة ثانية، إجماليها 2.5 مليون ريال! بالله عليكم سمعتوا عن كذا؟ يعني اللي بيفوز ما بياخذ بس الكأس، بياخذ معه جائزة مالية كبيرة.

البرنامج هذا مليان حماس من أوله لآخره. فيه 12 شوط بتبدأ من الساعة 3:15 العصر، يعني من بدري الجو بيكون مشتعل. والمنافسات تتدرج بين أشواط للخيل العربية الأصيلة اللي كلنا نحبها ونعرف قيمتها، وأشواط للأفراس، وللخيل المنتجة هنا في أرضنا الحبيبة. وفيه بعد أشواط تحضيرية مهمة تجهز الأجواء للكؤوس الكبرى اللي عليها العين.

لكن التركيز الحقيقي بيكون على الشوطين اللي عليهم الكلام، الشوطين الرئيسيين:

أول واحد، الشوط الحادي عشر، هذا المخصص لكأس ولي العهد للإنتاج المحلي. الساعة 8:05 بالليل بالضبط، الجائزة حقته مليون ريال كاملة، والمسافة 2400 متر. يا ساتر على هالجائزة!

أما الشوط اللي بيختمها مسك، الشوط الثاني عشر والأخير، هذا هو كأس ولي العهد المصنف. الساعة 8:35 مساءً، وهنا الجائزة أكبر بعد، مليون وخمسمية ألف ريال! على نفس المسافة، يعني المنافسة بتكون نار على نار. مين تتوقعون بيطلع بها؟

طيب، واللي يمكن ما له ذاك الميول الشديد للفروسية وحماسها؟ نقول له لا تشيل هم أبداً! لأن الأمسية هذي ما اكتفت بالفروسية بس، أخذت بُعد فني يجنن. الفنان عبدالمجيد عبدالله، بيحيي حفل أسطوري لا يُنسى على مسرح «مهام إكسبو» بنفس مقر النادي. يعني اللي يحب الطرب الأصيل والكلمة الحلوة والصوت الشجي بيستمتع لأقصى درجة. بيطربنا بصوته الخرافي مع فرقته الموسيقية الرهيبة بقيادة المايسترو وليد فايد، وكل هذا بتنظيم فخم من «مهام إكسبو» وإشراف فني ولا أروع من «مجموعة روتانا للموسيقى». يعني الجودة الفنية مضمونة مليون بالمية!

صراحة، المهرجان هذا مو مجرد فعالية عادية. هو تجربة متكاملة تجمع بين قيمة كأسي سمو ولي العهد الغالية، وحماس الفروسية اللي يسحبك، ومعاهم حضور فني من أبرز نجوم الأغنية السعودية اللي يطرب الآذان. وهذا يعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم سباقات الرياض، ويعزز مكانة ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية وجهةً للرياضة والفعاليات الجماهيرية. بصراحة، ما أدري وش بتختارون تحضرون، السباق الحماسي ولا جو الطرب الأصيل؟