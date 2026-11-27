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شيكو تعاقد على بطولة مسلسل درامي جديد لمنافسات موسم رمضان 2027 بعنوان «مصلحة الجوازات»، ومن المقرر عرضه على mbc مصر. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج حسن عسيري، وتكشف الأحداث عن وجود قصة حب تجمع بين شيكو ونسرين أمين.

وبعيداً عن الشاشة، يستعد شيكو للوقوف على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، بمسرحيته الجديدة «اعمل معروف» التي كان مقرراً انطلاق عروضها في 23 نوفمبر. المسرحية تدور في إطار كوميدي حول شخصية «بودة» الذي يهرب من تراكم ديونه، ليواجه شيكو شبيهه رجل العصابات، على طريقة فيلم «أخطر رجل في العالم» الذي قام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار.

أما عن أعماله الحالية، فيعرض فيلم «صقر وكناريا» على منصة «يانغو بلاي» بعد نجاحه في دور العرض. الفيلم يمثل التعاون الأول بين شيكو ومحمد إمام، ويقوم فيه شيكو بدور كاتب روائي متزوج من يسرا اللوزي، وهي شقيقة يارا السكري ووالدتهما انتصار. العمل من نوع الأكشن والكوميديا، ومن إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، يارا السكري، يسرا اللوزي، انتصار، نسرين أمين، دياب، ومحمود عبد المغني.

وكان آخر ظهور لشيكو في دراما رمضان من خلال مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» في موسم 2024. جسد فيه شخصية نور خالد، مهندس صوت يتعرض لحادث يجعله يعتقد أن كريم محمود عبدالعزيز هو والده، بينما يؤدي الأخير دور المهندس خالد نور الذي يحاول الابتعاد عن شيكو الذي يطارده. المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف كريم كمز وإخراج محمد أمين، وبطولة شريف رمزي، آية سماحة، دنيا ماهر، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، مع ضيوف شرف بينهم صلاح عبدالله وحمزة العيلي.

بين الرومانسية في «مصلحة الجوازات» والكوميديا في «اعمل معروف»، يبدو أن شيكو يحضر لموسم حافل.