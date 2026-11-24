ترفيه

جمهور الفنان عبد المجيد عبدالله بالرياض على موعد مع سهرة غير شكل يوم 27 نوفمبر 2026! عبد المجيد عبدالله بيحيي حفل غنائي على مسرح مهام إكسبو بنادي سباقات الخيل، ضمن فعاليات مهرجان كأسي سمو ولي العهد. يعني سهرة ولا أروع في انتظارنا.

بس لا تحسبون عبد المجيد قاعد ومستني حفلاته بس! الرجال نشيط وما يوقف. في سبتمبر 2025، يعني قبل سنة وشهرين تقريباً، نزل ألبوم جديد كامل على يوتيوب ومنصات الموسيقى. الألبوم كان فيه ست أغاني لحالها، وتعاون فيها مع شعراء وملحنين كبار زي الملحن سهم. تخيلوا كمية الإبداع في عمل واحد!

وإذا رجعنا شوي لورا، وتحديداً في يونيو 2023، طرح أغنية جديدة باسم أنا أضحك خلال الموسم الصيفي. الأغنية هذي كانت من كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي.

وفي ديسمبر 2022، أعلن عن أغنيته قل شي التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حصريا حصرياً عبر تطبيق ديزر وأنغامي. الأغنية كانت من كلمات خلف الخلف وألحان مبهم وتوزيع عصام الشرايطي.

أما ألبومه الأخير اللي أطلق عليه اسم عالم موازي، فهذا كان في أغسطس 2021. تتذكرون كيف الكل كان يتكلم عنه؟ رجع فيه بعد غياب سبع سنين عن إصدار الألبومات، ونزل 22 أغنية! ما هي أغنية ولا اثنتين، اثنين وعشرين أغنية كاملة. هذا اللي يسمونه عودة قوية! الألبوم هذا كان إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات. وتعاون فيه مع قائمة طويلة من الشعراء الكبار، ومنهم تركي آل الشيخ والجادل وفهد المساعد.

يعني من حفلة الرياض الجاية، لألبومات وأغاني طول هالسنوات، متحمسين نشوف وش بيقدم عبد المجيد عبدالله في حفلة 27 نوفمبر؟