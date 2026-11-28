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WestCol decidió hablar sobre los fuertes rumores de una ruptura con Luisa Castro el 26 de noviembre. Durante una transmisión en su cuenta de Kick, el joven streamer se refirió al tema luego de que sus viewers insistieran en obtener respuestas sobre el estado de su relación.

El streamer afirmó que los rumores han llegado muy lejos, pero evitó confirmar de manera directa si sigue con la influencer. Ante quienes mencionaban la ruptura, WestCol dijo: "Pa los que están poniendo la L, dejen que todo fluya, tranquilos, ustedes saben que yo de la nada salgo con una foto así bien abrumadora y no quiero que salga de mí algo, ¿Si me entiende?".

Esta polémica se intensificó en las últimas semanas, inundando las redes sociales con teorías sobre el fin del noviazgo. La sospecha tomó fuerza después de que ambos dejaran de ser vistos en algunos eventos públicos y debido a ciertas declaraciones polémicas realizadas por WestCol.

Desde sus inicios, la relación entre WestCol y Luisa Castro ha sido un tema recurrente de conversación, ya que ambos se han mostrado abiertos respecto al cariño mutuo y el tiempo que comparten juntos. Gracias a sus apariciones en público y a los detalles que han compartido de su noviazgo, se han ganado el aprecio de miles de fanáticos que suelen llenar sus redes con halagos y comentarios positivos.

Por su parte, Luisa Castro no se ha pronunciado sobre el asunto. La influencer mantiene las fotos con el streamer en sus redes sociales, detalle que indicaría que la relación sigue adelante. Este vínculo ha marcado tendencia en las plataformas digitales desde hace varios meses de este 2026.

Seamos honestos: esa respuesta de "dejen que todo fluya" es la definición exacta de no querer decir ni que sí ni que no. ¿Será que la foto abrumadora llega pronto o es solo para calmarnos el ansia?