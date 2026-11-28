Espectáculos

Feid y Snoop Dogg lanzaron una colaboración internacional titulada 'Gracias por Todo'. En esta canción, los dos artistas celebran todo lo que han conseguido.

El tema tiene un toque sentimental porque el cantante rinde homenaje a sus abuelos. Además, el lanzamiento coincidió con la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Sinceramente, que Feid se meta con una leyenda como Snoop Dogg es un nivel impresionante. No sabemos cómo terminó esa mezcla, pero que el tema tenga ese sentimiento por la familia lo hace mucho más real. ¿Ya la pusieron en el repeat o qué?