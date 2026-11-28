Espectáculos

Shakira ya tiene plan para recibir el 2027 y lo hará por todo lo alto en Brasil. La Alcaldía de Balneário Camboriú anunció el pasado martes que la cantante colombiana será la artista principal de la celebración de Año Nuevo en la playa central de este destino turístico.

El evento promete reunir a miles de personas y contará con diversas opciones para el público. Habrá zonas de acceso pago, palcos exclusivos y también un sector gratuito. Para que nadie se pierda nada, quienes estén en la zona gratis podrán ver la presentación a través de pantallas gigantes, apoyadas por once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, lo que permitirá seguir el show incluso desde los sectores más alejados del escenario.

Lo que más ruido ha hecho es el presupuesto para los fuegos artificiales que despedirán el 2026. Según la administración municipal, el espectáculo pirotécnico costará más de seis millones de reales, que equivalen a unos 1,1 millones de dólares. Eso sí, la Alcaldía aclaró que el municipio no gastará un peso de sus finanzas, ya que la empresa promotora pagará la totalidad de los fuegos como contraprestación por usar el espacio público.

¿Por qué en Balneário Camboriú?

Evandro Neiva, secretario de Turismo, explicó que eligieron este lugar por su infraestructura turística, su experiencia organizando eventos masivos y su capacidad para recibir a grandes grupos de visitantes. Este municipio del litoral norte de Santa Catarina tiene una población de 139 155 habitantes según el Censo de 2022, pero en verano puede llegar a recibir a más de un millón de personas.

El regreso de la reina a Brasil

Esta será la segunda vez que Shakira se presente en Brasil durante 2026. En mayo, la artista hizo historia con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde convocó a 2,5 millones de personas. Con ese show, se convirtió en la primera artista latina en protagonizar un evento de esa magnitud en ese escenario, el cual también recibió a Madonna en 2024 y a Lady Gaga en 2025.

Saliendo con cuatro premios Grammy y 15 Grammy Latinos en la maleta, Shakira se prepara para que su música acompañe la llegada del nuevo año en una celebración que mezcla entretenimiento, turismo y una lluvia de fuego que superará el millón de dólares.

¿Será que el show de Año Nuevo supera la locura de Copacabana?