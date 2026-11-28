Espectáculos

Sofía Vergara quiere dejar una huella más grande en Barranquilla. El empresario y COO de Tecnoglass, Christian Daes, reveló que la actriz tiene el deseo de contribuir en la construcción de más sitios emblemáticos para el turismo y las familias locales, siguiendo la línea de lo que ya es la Ventana al Mundo.

La noticia salió a la luz durante el encendido del árbol de Navidad más grande del país en Barranquilla. Daes contó que hace unos días la actriz le manifestó su interés de participar en más espacios de este tipo a futuro. Según el empresario, Vergara quiere que hagan muchas cosas juntos y así será.

Daes agregó que "Sofía se fue más enamorada de lo que estaba de Barranquilla con este árbol y todo lo que se viene haciendo en la ciudad". "Uno ve este árbol y la Ventana al Mundo y se da cuenta que es muy lindo que se hubieran vuelto sitos emblemáticos para la gente y la ciudad", comentó el ejecutivo.