Stream Fighters 5: así fue la cartelera de combates organizada por Westcol

Espectáculos

Westcol organizó el 14 de noviembre con la quinta edición de Stream Fighters. El evento, que se llevó a cabo en el Coliseo MedPlus a las afueras de Bogotá, reunió a 20 figuras del entretenimiento y creadores de contenido para medirse en el ring en una jornada de 10 peleas.

La cartelera incluyó duelos individuales y una competencia por equipos. Se anunció un combate especial entre Westcol y Blessd con robots humanoides. También se anunció el primer enfrentamiento entre un hombre y una mujer con el duelo de Andrea Valdiri contra La Divaza.

El resto de la cartelera anunciada incluyó los siguientes combates: Herrera contra JH de la Cruz, Valentino Lázaro frente a Emiro Navarro, y el choque entre Sebastucho y Leandro. Completaba el cartel Samantha Correa contra Cami Pulgarín.

En la modalidad de equipos, Alexa Torrex y Karola Alcendra enfrentaban a Beba y Yaya, y Willito y Lonche a Chanty y Samulx. También estaban anunciados El Agropecuario contra Daren y Rey de la City contra WeGotKicks.

La transmisión fue únicamente por el canal de Westcol en Kick. El evento comenzaba a las 4:00 p.m. hora de Colombia, con horarios que iban desde las 3:00 p.m. en México hasta las 10:00 p.m. en España.