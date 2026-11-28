Espectáculos

Samuel Morales, hijo del cantante Kaleth Morales, se casó religiosamente con Indira Santamaría el miércoles 25 de noviembre. La ceremonia estuvo rodeada de familiares y amigos en un ambiente súper romántico, donde predominaron las flores blancas y los detalles elegantes. Samuel se dejó ver con un traje claro y saco blanco, apostándole a un look impecable para el día.

El momento que más nos dejó suspirando fue el intercambio de votos. Indira no pudo aguantar la emoción y rompió en llanto mientras escuchaba las palabras de su esposo. Todo quedó grabado en videos que circularon por redes sociales y que conmovieron a todo el mundo. Para cerrar con broche de oro, una lluvia de papeles blancos acompañó a los recién casados mientras recibían los abrazos de sus seres queridos.

Samuel ya nos venía calentando el corazón con imágenes de los preparativos en sus redes, haciendo que sus seguidores estuvieran pendientes de esta fecha. Recordemos que la pedida de mano fue de película: meses antes, el cantante sorprendió a Indira en Salgar, Atlántico, con una cena especial, un corazón de rosas blancas frente al mar y la pregunta definitiva.

Una familia que sigue creciendo

Aunque la fiesta religiosa fue el plato fuerte, la pareja ya había formalizado su relación por lo civil previamente. Indira había compartido lo feliz que se sentía de empezar este capítulo y sus ganas de seguir formando un hogar junto a Samuel.

La familia está en plena expansión. Los esposos ya tienen una hija llamada Kalieth y están esperando la llegada de un nuevo bebé, noticia que dieron a conocer meses atrás. Así que el matrimonio llega en un momento de cambios totales para ellos.

Más que solo música

Mientras Samuel sigue enfocado en su trayectoria con la música vallenata, manteniendo vivo el legado de su padre, el ‘Rey de la Nueva Ola’, Indira también tiene lo suyo. Ella se mueve en el mundo digital creando contenido de moda, belleza y estilo de vida, y a veces acompaña a Samuel en sus presentaciones.

Con este paso, los dos comienzan su etapa como esposos mientras cuentan los días para recibir a su segundo hijo. ¿Sera que el bebé hereda el talento musical del papá?