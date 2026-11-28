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Alejandro Sanz regresa finalmente a Medellín el miércoles 10 de febrero de 2027. El cantante español se presentará en el DaviArena, marcando el reencuentro con un público que lleva más de una década esperando verlo en vivo. La última vez que el artista estuvo en la capital antioqueña fue en mayo de 2016, cuando se presentó en la Plaza de Toros La Macarena como parte de su gira ‘Sirope’.

Honestamente, la espera ha sido eterna, sobre todo porque en 2023 el artista había anunciado un concierto para el 15 de abril en Medellín, pero esa presentación finalmente no se realizó. Ahora sí se nos hace el sueño realidad con su gira ‘¿Y ahora qué +?’, que llega como una nueva etapa de un recorrido internacional que ya pasó por España, Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica.

Un éxito mundial que llega a casa

Según los organizadores, esta gira ha sido un hit total: ha sumado 76 conciertos en distintos países y registró entradas agotadas en todas sus fechas en España, además de funciones con boletería agotada en México. Para el próximo año, el espectáculo llega con una identidad visual renovada y más fechas en Latinoamérica.

Colombia ya tiene su lugar en este mapa. En 2026, Sanz se presentó en Bogotá y la demanda fue tan brava que habilitaron una segunda fecha en el Movistar Arena. Ahora es el turno de Medellín, que según los organizadores, figura entre las diez ciudades del mundo con mayor número de oyentes mensuales del cantante en Spotify. No es sorpresa, considerando que tiene más de tres décadas de carrera mezclando pop con flamenco y sonidos latinoamericanos.

Detalles para comprar las entradas

El repertorio promete ser un viaje sentimental con canciones como ‘Corazón partío’, ‘Amiga mía’, ‘No es lo mismo’, ‘Y, ¿si fuera ella?’ y ‘Mi persona favorita’. Para los que quieren asegurar su puesto, la preventa para clientes de DaviArena comenzó el 23 de noviembre de 2026 y se extendería por 48 horas o hasta agotar el aforo.

La venta general estaba prevista para el 26 de noviembre, a partir del mediodía, o antes si se agotaban las entradas de la primera etapa. Las boletas se pueden adquirir a través de TuBoleta. Ya es hora de sacar el playlist y empezar a practicar los coros para el 10 de febrero de 2027.

¿Cuál de todas sus canciones es la que más les duele cantar a grito herido?