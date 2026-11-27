Espectáculos

Nadia Ferreira aprovechó la víspera de Thanksgiving para abrir un poquito su intimidad y mostrar el lado más tierno de su vida familiar. La modelo y empresaria compartió en sus redes sociales una galería de fotos inéditas donde los protagonistas son sus hijos, Marquito y la pequeña Myla.

Este año, la llegada de Myla ha sido especialmente significativo: transformó por completo la dinámica de su hogar y multiplicó los motivos para celebrar. Entre risas y el aprendizaje de ser madre de dos pequeños, la ex reina de belleza se siente en una etapa de gratitud absoluta.

Las imágenes, que sorprendieron a sus seguidores, vinieron acompañadas de un mensaje corto pero lleno de amor: "Mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! 🧡✨".

La verdad es que se nota que está en su era de "mommy mode" total y que disfruta cada segundo de esos recuerdos que ha construido con su familia. ¡Qué ganas de tener esa paz mental y esos bendis tan lindos!