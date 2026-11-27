Estilo de vida

Para quienes buscan unos brazos más fuertes y definidos, especialmente en la zona posterior, es fundamental entender que no se puede elegir de qué parte del cuerpo se pierde grasa. La idea de la pérdida de grasa localizada no funciona así, sin importar cuánta atención se le ponga a ejercicios específicos.

Lo que sí es posible es fortalecer los músculos de los brazos y aumentar la masa muscular. Esto, sumado a la reducción general de la grasa corporal mediante una rutina de fitness constante y equilibrada, es la clave para ver resultados. Para que esto funcione, el entrenamiento debe ir acompañado de una alimentación correcta, dormir lo suficiente y mantener una buena hidratación. La clave es la constancia, ya que un programa que se siga con regularidad ayuda mucho más que una sesión intensa hecha solo de vez en cuando.

Rutinas enfocadas en tríceps y torso

Estas seis actividades se centran principalmente en los tríceps y los demás músculos de los brazos, aunque varias de ellas activan también el torso para dar más estabilidad al cuerpo.

La primera opción consiste en realizar push-ups modificadas. Para esto, se debe apoyar una rodilla en el suelo mientras la otra pierna permanece estirada. Manteniendo el cuerpo recto, se deben flexionar los codos aproximadamente a 45 grados para bajar el torso lentamente hacia el suelo. Después, se presiona con las palmas de las manos para regresar a la posición inicial. Este movimiento se repite durante 30 segundos y luego se cambia de lado.

Otra alternativa es empezar en posición de cuatro puntos, con las rodillas apoyadas en el suelo y los codos flexionados, asegurando que las palmas miren hacia adelante. El movimiento consiste en presionar fuerte el suelo con las palmas para estirar los brazos y levantar las caderas hasta que las piernas también queden estiradas. Luego se regresa de forma controlada a la posición inicial, repitiendo la acción durante 30 segundos.

Estabilidad y coordinación

Para los ejercicios siguientes, es necesario adoptar la posición de plancha alta, manteniendo las palmas justo debajo de los hombros y el cuerpo firme. En la primera variante, se levanta el brazo derecho hacia adelante, cerca de la cabeza, realizando círculos pequeños en el aire durante 15 segundos. A mitad de ese tiempo se debe cambiar la dirección del círculo y, al terminar, pasar al brazo izquierdo, intentando que el torso no se mueva.

Siguiendo en la misma posición de plancha alta, se puede levantar el brazo derecho hacia el lado hasta alcanzar la altura del hombro. Luego se regresa la palma al suelo y se repite el proceso con el brazo izquierdo. Esta secuencia se hace de forma alternada durante 30 segundos, cuidando que las caderas no se desplacen hacia los lados.

La quinta rutina comienza también en plancha alta, pero esta vez se debe bajar el brazo derecho apoyando el codo y el antebrazo en el suelo. Después se presiona nuevamente con la mano para volver a la posición de plancha alta. Este ejercicio se ejecuta durante 15 segundos antes de cambiar de lado, activando intensamente los brazos y exigiendo estabilidad al torso.

Finalmente, se puede realizar la posición de mesa invertida, donde las palmas y las plantas de los pies tocan el suelo, las caderas están elevadas y los dedos de las manos miran hacia atrás. Manteniendo esa postura, se levanta el brazo derecho verticalmente, como si se quisiera chocar la mano con el techo. Se regresa a la posición inicial y se repite con el brazo izquierdo, alternando los lados durante 30 segundos.

¿Te animas a probar esta rutina o te da pereza empezar?