Espectáculos

Adriana Betancur, la presentadora y modelo, se encuentra hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá desde el 8 de noviembre. Su ingreso se debió a un dolor abdominal asociado a una peritonitis, situación que ha derivado en un estado de salud muy delicado que mantiene en alerta a sus seguidores y allegados.

Detalles de la cirugía y estado actual

El panorama de salud de la periodista se complicó recientemente, lo que llevó a que tuviera que ser sometida a una nueva intervención quirúrgica. Según informó su amiga Karla Arcila a través de redes sociales, la cirugía se realizó a las 8:00 de la noche del lunes 23 de noviembre. Arcila pidió oraciones para la presentadora, asegurando que "ella está luchando" y que su familia y amigos confían en que para Dios no hay nada imposible.

Por su parte, Milena López, quien también es colega y amiga de Adriana, confirmó que aunque la cirugía de urgencia salió bien, el estado de la presentadora continúa siendo muy delicado. López agradeció públicamente a todas las personas que acudieron a donar sangre, ya que tanto ella como Karla Arcila habían hecho llamados urgentes en redes sociales solicitando donaciones de sangre tipo O− en Bogotá.

En cuanto a su evolución médica, se ha conocido que Adriana Betancur ya fue extubada. Actualmente, la periodista recibe atención nefrológica especializada mientras permanece a la espera de un donante de riñón. Milena López expresó que la familia y el equipo médico mantienen la fe y la esperanza en que cada día sea un paso más hacia su recuperación total, convencidos de que Adriana tiene una misión en la tierra.

Las causas de la complicación médica

Leonardo Betancur, hermano de la presentadora, brindó detalles sobre el origen de esta crisis de salud. Explicó que Adriana sufrió una peritonitis causada por una infección relacionada con su catéter de diálisis peritoneal. Esta situación se agravó debido a que la presentadora padece de insuficiencia renal crónica, lo que provocó una retención de líquidos que terminó afectando sus pulmones.

Debido a la gravedad de estos síntomas, Adriana tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue intubada para estabilizar su estado. Leonardo describió el impacto emocional de recibir estas noticias, mencionando que en el momento del susto, al enterarse de la deficiencia crónica, sintió el temor de que su hermana pudiera morir.

El camino hacia un nuevo trasplante

La lucha de Adriana con su salud renal no es reciente. Su hermano contó que la presentadora recibió un trasplante de riñón en 2014, pero con el paso de los años el organismo rechazó el órgano. Esta situación la obligó a retomar las sesiones de diálisis para poder seguir adelante.

En medio de la situación actual, Leonardo Betancur hizo un llamado público para que se agilicen los procesos relacionados con los trasplantes renales en el país. Manifestó que su hermana necesita urgentemente un nuevo riñón y denunció que lleva mucho tiempo en una lista de espera que, según sus palabras, "no se mueve por muchas razones". Finalmente, pidió que no se detenga la cadena de oración por la recuperación de la presentadora.