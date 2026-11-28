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El Estadio Olímpico Pascual Guerrero se convirtió en el epicentro de la nostalgia urbana el sábado 21 de noviembre. Durante la presentación de Nicky Jam en Cali, Kevin Roldán apareció de la nada como invitado sorpresa, compartiendo tarima con el artista puertorriqueño en un momento que desató la locura total entre los asistentes.

La entrada de Roldán no fue cualquier cosa; provocó gritos masivos y transformó la noche en una verdadera celebración de los ritmos que han marcado a varias generaciones. Para el público, el impacto fue doble porque Roldán estaba cantando en su ciudad natal, frente a la gente que ha seguido sus pasos desde que empezó. Apenas lo reconocieron, el estadio se llenó de celulares grabando cada segundo de la aparición.

El hit que desbloqueó recuerdos

Uno de los puntos más fuertes de la noche fue cuando ambos interpretaron ‘Una noche más’. Esta canción en particular conectó profundamente con los recuerdos de quienes han seguido sus carreras, generando una respuesta colectiva en las tribunas. Para muchos de los asistentes, volver a escuchar ese repertorio en vivo fue como viajar en el tiempo a una época donde el reguetón era el alma de todas las fiestas, reuniones y parches con amigos.

La presentación de Roldán no figuraba en la programación central, ya que hizo parte de los invitados sorpresa que acompañaron a Nicky Jam en el marco de su ‘Tamo Activo Tour’. Aunque la noche tuvo otras propuestas y artistas de música urbana, el encuentro entre el puertorriqueño y el caleño terminó siendo el tema principal de conversación después del evento.

Un regreso a casa con peso emocional

El vínculo de Kevin Roldán con Cali le dio un significado mucho más fuerte a este momento. El cantante comenzó su camino musical en la ciudad y construyó su trayectoria dentro del género urbano colombiano con canciones que se volvieron fundamentales para los seguidores del reguetón de la década pasada. Por eso, su presencia en el Pascual Guerrero no se sintió como una simple colaboración, sino como la oportunidad de volverlo a ver cantar en su propia casa.

En las redes sociales, los videos del show mostraron el componente generacional de la presentación. Hubo usuarios que contaron que escuchar esos temas los llevó a recordar su infancia y adolescencia, mientras otros destacaron la emoción de ver a dos figuras tan grandes de la música urbana juntas en un escenario de Cali. La palabra nostalgia fue la que más se repitió en todos los comentarios.

El clamor por un show propio

Después del concierto, la energía de los fans se transformó en una petición concreta: que Kevin Roldán regrese a la ciudad para ofrecer un espectáculo propio. La idea de verlo como el protagonista absoluto de una presentación de gran formato en el Pascual Guerrero empezó a circular con fuerza entre los caleños y también encontró eco entre seguidores de otras ciudades.

Por ahora, no se ha anunciado ninguna fecha para un concierto individual de Roldán en Cali. Sin embargo, su participación junto a Nicky Jam volvió a poner sobre la mesa el interés masivo de sus seguidores por un show que recorra toda su trayectoria y reúna las canciones que han acompañado distintas etapas de su vida. El concierto de Nicky Jam, realizado el 21 de noviembre como parte de su recorrido por Colombia, terminó sumando este capítulo inesperado que dejó a todos con ganas de más.

Kevin Roldán es cantante, compositor y productor musical colombiano, mientras que Nicky Jam es un cantante y compositor estadounidense-colombiano de ascendencia porto-riquenha y dominicana. El Estadio Olímpico Pascual Guerrero es un estadio de fútbol en Cali, también usado para atletismo y conciertos, nombrado en honor al poeta Pascual Guerrero.

¿Será que Roldán se anima a montar el show completo o nos dejó con las ganas?