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ChocQuibTown soltó el video oficial de ‘Todo Contigo’, la segunda pieza audiovisual de su proyecto ‘Trinidad I’. Con este lanzamiento, Goyo, Tostao y Slow Mike continúan su regreso como agrupación después de haber estado en pausa, apostándole a una etapa musical donde el deseo de compartir la vida con alguien más es el protagonista.

El video fue grabado en Medellín y cuenta con la dirección y producción de Janki Martínez, con la realización de Replay Productions. En las imágenes, los tres integrantes aparecen en distintos espacios y con varios cambios de ropa mientras interpretan el tema. Pero no todo es pose: el audiovisual también incluye escenas del rodaje que muestran una faceta más natural del grupo.

‘Todo Contigo’ es parte de una producción que reúne tres canciones bajo el concepto ‘Romantic Style’. Junto a este tema, el proyecto incluye ‘Se Puede’ —que fue la primera canción presentada— y ‘En La Sopa’. En estas tres composiciones, la banda explora diferentes formas de hablar del amor, mezclando los ritmos afro-latinos y las influencias musicales que han definido su sonido desde que empezaron.

Para los que no están al día, este regreso marca un nuevo capítulo para la agrupación originaria del Chocó, que se ha dedicado a llevar los sonidos del Pacífico colombiano a escenarios internacionales. Su propuesta es una mezcla de hip-hop con ritmos tradicionales y contemporáneos, sumándole toques de salsa y jazz latino.

Con este lanzamiento, ChocQuibTown sigue desarrollando la identidad sonora que los ha llevado a ganar un Latin Grammy y a recibir nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, usando su música para visibilizar la cultura afrodescendiente. El video ya se puede ver en YouTube y el álbum está disponible en las plataformas digitales.

Sinceramente, que ChocQuibTown vuelva a juntarse para hablar de amor con ese toque del Pacífico es justo lo que necesitábamos para subirle el nivel al mood. ¿Cuál de las tres canciones de ‘Trinidad I’ es su favorita hasta ahora?