El caos en Stream Fighters 5: Westcol pidió perdón por un cambio en el combate

Espectáculos

El Coliseo Medplus en Bogotá fue el escenario de un momento bastante incómodo durante la quinta edición de Stream Fighters 5. Todo parecía marchar bien tras la victoria de Daren frente a El Agropecuario y el triunfo de Yaya Muñoz en el Royal Rumble femenino, pero la tranquilidad se acabó cuando JH de la Cruz y Herrera subieron al ring.

Justo cuando la pelea estaba por empezar, el mánager de Herrera intervino y lo sacó del cuadrilátero sin dar ninguna explicación al público. Westcol se mostró incómodo y tuvo que tomar la palabra para pedir disculpas a los asistentes por las expectativas rotas que generaba este enfrentamiento.

El creador de contenido no se guardó nada y expresó su inconformidad, pues considera que estos incidentes dañan la experiencia de quienes pagaron su boleta. Para él, los peleadores tienen la responsabilidad de responder no solo ante su rival, sino ante la organización y el público. Westcol recordó que situaciones similares ya habían pasado en ediciones anteriores, mencionando el caso de Yina Calderón, y sentenció que "uno no puede vivir la vida andando por ahí faltándole al respeto a todas las personas que vinieron aquí".

La situación fue especialmente frustrante para JH, quien llevaba meses entrenando para este momento. Westcol reconoció el esfuerzo del peleador y lamentó que "le quedaron mal" después de haberse puesto a disposición del evento.

La tensión en el recinto solo bajó cuando apareció Piquiña, quien se subió al ring y confirmó que aceptaba pelear contra JH, a pesar de no estar preparado para el combate. Westcol agradeció el gesto repentino de Piquiña para darle al público la pelea que querían ver.