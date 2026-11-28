Espectáculos

Verónica Orozco salió al paso de los comentarios que Jimmy Vásquez hizo sobre su comportamiento durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026. La actriz y cantante confesó que se sorprendió al enterarse de que su colega la había descrito como alguien distante, aunque terminó relativizando la situación al decir que las declaraciones no le parecieron tan graves como algunos se las habían pintado.

Orozco admitió que llegó al punto de buscar y ver personalmente lo que el actor estaba diciendo sobre ella. Esta respuesta llegó días después de que ella fuera eliminada del reality de cocina del Canal RCN el 20 de noviembre, luego de presentar una cazuela de fríjoles que no logró convencer al jurado.

Verónica Orozco es una reconocida actriz y cantante colombiana que participó en esta edición del programa.

El "diagnóstico" de Jimmy Vásquez

El roce empezó cuando Jimmy Vásquez, quien fue eliminado del concurso antes que Verónica, dio declaraciones a RCN Radio describiendo a su compañera como una persona distante. Según el actor, no pudo acercarse mucho a ella porque la notaba fría e indiferente durante la competencia, sugiriendo que quizás esa era simplemente su estrategia o forma de jugar.

Más adelante, en una charla con Kien y Ke, Vásquez fue todavía más directo al decir que la desconoció bastante. Aunque aclaró que Orozco jamás fue hostil, agresiva ni utilizó comentarios ofensivos o despectivos hacia él, insistió en que se sentía una indiferencia demasiado marcada por parte de la actriz.

Un amor platónico no correspondido

La tensión tiene un matiz curioso, ya que Vásquez había protagonizado uno de los momentos más comentados de la temporada al confesarle a Verónica, frente a las cámaras y durante un reto creativo, que ella había sido su amor platónico durante más de 20 años. En aquel momento, el actor utilizó un tono humorístico para decirle que se había cansado de esperar.

Durante esa misma confesión, Vásquez le soltó que cuando la vio en el programa pensó que el universo estaba confabulando a su favor, pero terminó quejándose en broma porque ella ni siquiera lo saludaba. Evidentemente, el deseo de cercanía del actor no coincidió con la realidad del vínculo entre ambos.

Cuentas claras: solo colegas

Al responder a estas percepciones, Verónica Orozco fue tajante sobre la naturaleza de su relación con el actor. Explicó que, aunque trabajaron juntos en una película en 2011, el vínculo nunca superó el plano profesional. Fue muy clara al decir que nunca han sido amigos y comparó la situación mencionando que no tienen la misma cercanía que ella tiene, por ejemplo, con Emma.

La actriz señaló que desde aquel rodaje de 2011 se han cruzado en contadas ocasiones y que sus interacciones siempre han sido saludos cordiales, pero sin ninguna amistad profunda. Sobre la supuesta frialdad que sintió Vásquez, Orozco reiteró que se sorprendió al escucharlo y que, desde su perspectiva, esa percepción no correspondía a su intención real. Además, reconoció que cada quien vive la competencia de forma distinta, lo que puede generar lecturas diferentes de una misma situación.

El veredicto de las redes y la cocina

La polémica saltó a las redes sociales, donde los usuarios no fueron tan diplomáticos como la actriz y se lanzaron contra el actor. Algunos comentarios señalaron que Jimmy es demasiado negativo, mientras que otros aseguraron que habla duro ahora que está fuera de la cocina. Hubo quienes incluso bromearon diciendo que ya le llegó reemplazo a Coni Camelo.

En cuanto a su salida del show, Verónica Orozco se convirtió en la primera eliminada una vez se conformó el Top 10. En el reto de eliminación, donde también estuvieron en riesgo Sebastián Vega, Sebastián Villalobos, Julieta Piñeres y Emiro Navarro, los chefs Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría fueron implacables. El motivo de su salida fue una cazuela de fríjoles a la que, según el jurado, le faltaba sal y los acompañamientos tradicionales.

El momento fue tan emotivo que la presentadora Claudia Bahamón rompió en llanto al despedirla. Con la partida de Orozco, el concurso quedó con nueve participantes luchando por el título de esta edición.