Espectáculos

Yuri Vargas está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales liderando la serie '¿En qué lío me metí?' del canal Caracol. Para la actriz, interpretar a Soraya Montaño, la fisioterapeuta de Mario Pombo, ha sido una de las satisfacciones más grandes de su carrera, sintiéndose hoy como la "capitana" de este personaje.

La actriz paisa, originaria de Aranjuez, llegó a la capital con una meta clara: aprender, luchar y trabajar. Aunque hoy goza de la credibilidad de figuras como Dago García y el respaldo de Caracol, el camino no fue una alfombra roja. Antes de poder cumplir sus metas actorales, Vargas asumió diversos trabajos.

Los rebusques antes de la fama

La disciplina y la tenacidad fueron sus mejores aliadas en los primeros años en Bogotá. Antes de entrar a Caracol en 2015, Yuri había hecho 15 unitarios de 'Tu voz estéreo' y entró a una novela. Sin embargo, los dos primeros años en Bogotá trabajó en todo.

Para que los sueños se materialicen, Yuri tuvo que trabajar en todo lo que se presentara. Repartió volantes, promocionó marcas, asistió a la feria de automóviles e incluso repartió gaseosas usando patines. Según la artista, nada es gratis: es un trabajo del día a día.

Gratitud y ciclos cerrados

En sus 18 años de trayectoria, Yuri reconoce que el éxito no es un camino solitario y destaca la importancia de las personas que creyeron en su talento. Tuvo una mánager durante 14 años, Merce García, a quien agradece todo lo que hicieron juntas. Aunque ese ciclo ya cerró, la actriz mantiene una gratitud inmensa hacia ella.

Actualmente, Yuri se encuentra apoyada por una nueva oficina de manager que la ha guiado en sus pasos recientes. Para ella, creer en el cierre de círculos es fundamental, pues es lo que permite abrir nuevos caminos y seguir creciendo profesionalmente.

La realidad del gremio y la fama

Con la experiencia acumulada, Vargas habla de la delgada línea entre la fama y lo que significa interpretar un personaje. Recordó un consejo de Marcela Benjumea, quien le comparó la fama con la "mielcita" o el aceite de oliva: algo que resbala y que, en algún momento, se va.

Lo importante, según la actriz, es mantenerse en el gremio, prepararse y trabajar, y seguir preparándose para cada personaje, como muestra de respeto por la profesión.

Sueños cumplidos fuera del set

Más allá de las luces de la televisión, la vida ha sorprendido a Yuri materializando anhelos que tenía desde que era adolescente. Uno de los más especiales fue conocer la nieve, un deseo que se cumplió gracias a un viaje inesperado organizado por su hermana, María José, para ir a visitar a Papá Noel.

Otro momento inolvidable fue el viaje a Orlando, un regalo de su esposo, el actor Jim Muñoz, por su cumpleaños. Yuri describe esos días como los más lindos que ha vivido, pues pudo conectar con su niña interior al ver a personajes como la Sirenita y el Rey León, con los que se crió.

Sinceramente, qué envidia el viaje a Orlando; yo todavía sueño con irle a dar un abrazo al Rey León.