Espectáculos

Sofía Vergara dejó claro que el humor es su mejor arma. Durante el homenaje oficial que recibió el martes 24 de noviembre en el Gran Malecón del Río de Barranquilla, la actriz notó entre el público a su primer exesposo, José Luis González, quien asistió acompañado de su pareja actual.

En medio de su discurso frente a la estatua creada en su honor, Vergara decidió no ignorar la situación y lanzó una broma que puso a todo el mundo a reír. “En Barranquilla están mis recuerdos más lindos [...]. Hasta mi exmarido salió aquí de Barranquilla. Está ahí el descarado ese, con una mujer nueva 15 años menor que yo misma, descarado”, soltó la actriz entre risas.

El momento quedó grabado en videos que volaron por redes sociales, donde los fans celebraron la espontaneidad de la estrella. Para nosotros, este es el típico ejemplo de que Sofía sabe manejar el drama con una elegancia y un sentido del humor envidiables; básicamente, le dio la vuelta a la situación y lo convirtió en el chiste del evento.

La ceremonia, que empezó a las 5:30 de la tarde, tenía como fin celebrar la trayectoria de la actriz y permitirle conocer la escultura hecha por el artista Yino Márquez. Aunque la obra se había develado el 10 de julio de 2025, compromisos laborales le habían impedido a Vergara viajar en aquella ocasión para verla de cerca.

Durante el acto, el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule le entregaron el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla y un decreto de exaltación como Barranquillera Ilustre. Antes de pasar a los temas personales, Sofía se puso sentimental y resaltó que Barranquilla le dio su identidad, sus raíces y el orgullo de ser costeña.

La visita de la actriz a la capital del Atlántico empezó el lunes 23 de noviembre, cuando aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz acompañada de su hijo Manolo y de su madre, Margarita Vergara. En sus cuentas oficiales compartió que disfrutó de muestras culturales como el mapalé y una parranda vallenata, además de un encuentro con Isabella Daes, reina del Carnaval de los Niños 2027.

¿Quién no quisiera tener esa seguridad para soltar un comentario así frente a todo el mundo?