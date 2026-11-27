Espectáculos

Imagínense que la disciplina de Carolina Soto no empezó en los sets de televisión, sino en la cocina de su casa a las cuatro de la mañana. La presentadora de Día a Día, según ha trascendido en diversas entrevistas, vendió hamburguesas durante su adolescencia en Cali, tuvo que ponerse las pilas y usar el ingenio para cumplir uno de sus mayores sueños: viajar a San Andrés para celebrar sus quince años.

Como los ingresos de su hogar en esa época no alcanzaban para cubrir los tiquetes y la estadía sin afectar la economía de la casa, Carolina no se quedó de brazos cruzados. En lugar de rendirse, decidió montar un emprendimiento dentro de su propio salón de clases. El plan era sencillo pero efectivo: preparar hamburguesas caseras y vendérselas a sus amigas y compañeras de curso durante la jornada académica.

Para que el negocio funcionara, tuvo la mejor socia posible: su mamá. Ambas hacían el equipo completo, empezando la rutina diaria desde las 4:00 de la mañana para cocinar y empacar todos los pedidos antes de que sonara el timbre de entrada al colegio. Una vez en el salón, la futura conductora se encargaba de la distribución y de cobrarle a las estudiantes.

Después de varias semanas de trabajo constante, logró reunir el monto necesario para comprar los pasajes y así hacer realidad su travesía por el Caribe colombiano. Es un contraste increíble si lo comparamos con su vida actual, donde goza de una carrera consolidada en Caracol Televisión y es una de las anfitrionas más queridas del público en el matutino Día a Día.

Además de su rol en la televisión, la caleña ha desarrollado su propia faceta como creadora de contenido y empresaria. En su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 3,6 millones de seguidores, suele compartir detalles de su vida profesional y familiar. Esta anécdota de sus inicios ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde los usuarios destacan el vínculo familiar y la disciplina que tuvo desde joven para lograr sus metas.

La verdad, qué admirable que tenga esa determinación desde joven. ¿Quién más de nosotros se habría levantado a las cuatro de la mañana por un viaje a la playa?