Espectáculos

Sofía Vergara llega a Barranquilla para vivir un momento que estuvo pendiente desde hace más de un año. El 24 de noviembre a las 5:30 p. m., la actriz tendrá su encuentro oficial con la escultura que la honra en el Gran Malecón, una obra del artista Yino Márquez que fue develada originalmente el 10 de julio de 2025 por la Alcaldía de Barranquilla.

Aunque la estatua ya llevaba tiempo en el Malecón, la actriz no pudo asistir al evento de develación en 2025. En ese momento, la actriz respondió con un mensaje en Instagram, agradeciendo el regalo de su ciudad y diciendo que jamás imaginó que su historia, su trabajo y sus sueños dejarían una huella tan significativa en esa tierra. Según sus propias palabras, todo lo que ha logrado se lo debe a la alegría, la berraquera y la fuerza de Barranquilla, aclarando que el monumento no es solo para ella, sino también en honor a su familia, amigos y al pueblo barranquillero.

El evento de este 24 de noviembre, organizado por el alcalde Alejandro Char y la Primera Dama Katia Nule, no será una simple visita. Se trata de un acto público donde se busca exaltar la trayectoria de la actriz y su contribución para que Barranquilla sea más visible ante el mundo. Para esto, la alcaldía le entregará un decreto de exaltación y el mandatario expresó en su cuenta de X que el objetivo es celebrar sus logros y el amor que la actriz siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer.

La experiencia estará dirigida artísticamente por Pedro Díaz y se llevará a cabo justo donde está ubicada la estatua. El plan para rendir este homenaje consiste en un espectáculo de 10 minutos que busca recorrer la esencia de las fiestas locales a través de la música, el color, los personajes y la danza. Para lograrlo, participarán 50 hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes ejecutarán una muestra folclórica detallada.

La muestra reunirá varias manifestaciones tradicionales. El Grupo Expréss llevará el bullerengue y la fantasía, y el Cumbión de Oro la cumbia. El grupo Sabor de la Tradición presentará a las negritas y marimondas, mientras que el Garabato Unilibre se encargará de la danza del garabato. El espectáculo incluirá también a Ricardo Sierra interpretando al personaje de la Muerte y al grupo Bambazú con el mapalé, y las tradicionales danzas del Congo Grande y Congo Reformado.

Un punto clave de la jornada es la entrega del ‘Turbante de la Tradición’, un reconocimiento que el Carnaval otorga a personalidades ilustres de la ciudad. Esta distinción será entregada por la monarquía del Carnaval 2027, integrada por la reina Salwa Maloof Habib, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedrito Fandiño.

Para cerrar con broche de oro, la presentación musical estará a cargo de Aria Vega. La artista barranquillera y ganadora del Grammy Latino presentará sus canciones más exitosas y mostrará su galardón a la ciudad. Con todo esto, el acto busca celebrar no solo a la actriz, sino el talento de las mujeres que llevan el nombre de Barranquilla a niveles globales.

Sinceramente, ya era hora de que la Toty se viera en tamaño real en el Malecón, ¿no creen?