Espectáculos

Jhonny Rivera usó sus historias de Instagram para advertir a sus seguidores sobre la circulación de videos falsos donde aparece promocionando diversos productos. El cantante de música popular explicó que están usando herramientas de inteligencia artificial para reproducir sus rasgos físicos y características personales con el fin de estafar a la gente.

El artista desmintió estas recomendaciones y aclaró que los contenidos buscan engañar a las personas para que compren productos relacionados con la salud física y sexual. “Esa inteligencia artificial haciendo de las suyas, un poco de videos míos recomendando unos productos que para la próstata, para la energía sexual, para el desempeño, que para esto, que para lo otro”, comentó.

La cosa no se queda ahí, porque también apareció un video donde supuestamente recomendaba a un brujo del Putumayo, algo que también fue generado con IA y difundido en redes sociales. Ante tanta locura, Rivera manifestó su asombro por la circulación de publicaciones que le atribuyen declaraciones que nunca hizo.

El cantante hizo un llamado urgente para que nadie caiga en estos engaños. Según contó, ya sabe de amigos, conocidos y hasta colegas que terminaron comprando los productos creyendo que él los respaldaba, y que algunos incluso le han enviado sus testimonios sin saber que el video era un montaje.

“Cae gente y han estafado a muchas personas pensando que soy yo recomendando un producto; no caigan en eso, por favor, no caigan en eso que la inteligencia artificial está haciendo de las suyas”, recalcó.

Por otro lado, Rivera ha estado hablando de su show ‘Campesino a Mucho Honor’ que ofrecerá el sábado 22 de mayo en El Corazón de Bogotá Arena. Este concierto marca su regreso a ese escenario tras su presentación en 2025, fecha en la que le propuso matrimonio a Jenny López.

O sea, que ahora uno no sabe ni en quién confiar. ¿Se imaginan comprarle algo a un brujo solo porque vieron un video de Jhonny?