Espectáculos

La actriz colombiana Alejandra Sandoval vivió su primera “funa” en redes sociales tras una polémica originada por una confusión con su nacionalidad. Todo ocurrió durante el evento musical ‘Rumbón Caracas’, realizado en la capital de Venezuela, donde la actriz reside desde hace varios años.

Durante una transmisión para el canal Globovisión, los presentadores llamaron a Sandoval para que pasara frente a la cámara y opinara sobre el evento. En ese momento, Julio Meza, uno de los presentadores, cometió el error de decirle que era venezolana. La actriz reaccionó rápidamente y aclaró de inmediato que no es venezolana sino colombiana.

El momento fue calificado como incómodo por quienes lo vieron, aunque la entrevista continuó. Tras la viralización del clip, las opiniones se dividieron: algunos usuarios aplaudieron que Sandoval defendiera su nacionalidad, mientras que otros criticaron la manera en la que se expresó y el uso del dedo para señalar al presentador.

Ante la controversia, Alejandra Sandoval publicó un extenso video en sus redes sociales para enfrentar la situación. Explicó que, debido a la emoción del evento, entendió la confusión del presentador y afirmó que decidió corregirlo con amor, resaltando que tiene confianza con Meza. La actriz aclaró que nunca quiso ofender al pueblo venezolano con su comentario, aunque reconoció que la mitad de las personas están “dolidas” por su acción, mientras la otra mitad la apoyan por defender su origen.

Por su parte, Julio Meza aceptó su equivocación. Sin embargo, manifestó que no entiende el nivel de señalamiento que ha enfrentado en redes sociales y destacó que le tiene mucho cariño a la actriz.

Sandoval ha construido su vida en Venezuela, donde tiene una familia junto a su esposo, el actor venezolano Jorge Reyes, y su hija menor Miranda.

¿Fue muy brusca la corrección o el presentador se pasó de confiado?