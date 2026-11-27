Espectáculos

Jhonny Rivera, cantante de música popular, actor y empresario, anunció su regreso a Bogotá con el show ‘Campesino a mucho honor’. La cita es el sábado 22 de mayo de 2027 en El Corazón de Bogotá Arena, donde promete una noche de música, emociones y orgullo por las raíces del campo colombiano.

La idea del artista es armar un encuentro especial con sus seguidores para celebrar las historias y tradiciones que han marcado su vida y su carrera. Para eso, el concierto tendrá canciones clave de su trayectoria como ‘Soy Soltero’, ‘El Intenso’, ‘Te Extraño’ y ‘Mejor Solito’. Honestamente, con esos temas el ambiente se va a poner intenso desde el primer minuto.

Sobre la logística, la apertura de puertas está programada para las 5:00 p. m. y el show arranca a las 8:00 de la noche. Un dato importante para que no los reboten en la entrada: el ingreso será permitido únicamente a mayores de 18 años.

Si quieren ir, la boletería ya está disponible en TuBoleta. Los precios varían según la ubicación y la etapa de venta, pero los valores iniciales parten de aproximadamente $91.400, incluyendo el servicio. Con esta propuesta, Jhonny Rivera busca rendir homenaje a las familias campesinas y a quienes trabajan la tierra, reconociendo que esas raíces son parte fundamental de la identidad colombiana.

¿Quién se anima a ir a cantar a grito herido con Jhonny?