Espectáculos

Bogotá se pone en modo diciembre antes de tiempo con el concierto La Última del Año. El evento de música popular se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026 en El Corazón de Bogotá y promete ser un choque de titanes.

Sírvalo Pues, que es quien organiza todo el parche, anunció que habrá cuatro duelos musicales. La vuelta es sencilla pero emocionante: los artistas se enfrentarán mano a mano, respondiéndose canción por canción. Nos parece un giro muy bacano para salir de la típica presentación donde cada uno canta lo suyo y ya.

Uno de los cruces más esperados es el de Jhonny Rivera, cantante y actor, contra Jhon Alex Castaño. Básicamente, cada uno tendrá su turno y el público podrá ver cómo el otro reacciona con su propio repertorio. Es la oportunidad perfecta para soltar todo el despecho y la parranda en una sola noche.

Pero el tierrero no se queda ahí. También se medirán El Charrito Negro y El Andariego, mientras que Luisito Muñoz se las verá con Andrés Franco, más conocido como «El Agropecuario». El cartel de los duelos se cierra con la Banda del Aventurero y Los Legendarios, siendo estos últimos los encargados de traer de regreso la música de Darío Gómez a este escenario.

Para cerrar la rumba con broche de oro, Pastor López Jr. saldrá al ruedo con un repertorio de esos clásicos bailables que no pueden faltar en ninguna fiesta de fin de año.

Si están pensando en ir, pilas con los horarios: las puertas de El Corazón de Bogotá abren a las 5:00 p. m. y el show arranca a las 6:00 p. m. Tengan en cuenta que el ingreso es solo para mayores de 18 años. La boletería ya está disponible para checar planos, precios y disponibilidad.

Lo mejor de todo es que en los palcos se sentirá el aroma a Navidad. Está previsto que sirvan buñuelos, natilla y chicharrón, porque aceptémoslo, sin eso no hay diciembre que valga.

¿Quién creen que gane estos duelos o se quedan con el sabor de Pastor López?