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Vera Fischer está de volta aos palcos aos 75 anos. A atriz estreia em São Paulo no monólogo Julgamento de uma cadela, de Miguel del Arco, onde interpreta uma personagem inspirada em Helena de Troia.

O retorno ao teatro acontece depois que a artista passou por uma artroplastia no joelho, procedimento que deixou 55 pontos.

Além do teatro, a atriz brasileira tem novos projetos para as telas: a adaptação de uma série argentina chamada O zelador e a produção da Netflix Uma estranha na cama, baseada no livro de Raphael Montes.

Quem aguenta a ansiedade para ver a Vera brilhando de novo?