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Preparem o coração e a nostalgia, porque a Xuxa está de volta ao território argentino. A apresentadora foi anunciada como artista exclusiva da emissora Telefe para 2027.

O anúncio aconteceu no sábado, 28 de novembro, durante a transmissão da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes. Para dar aquele impacto, o apresentador da partida avisou que a nave da Xuxa tinha um novo destino.

O vídeo da divulgação mostrou a famosa nave com o X da apresentadora percorrendo as ruas de Buenos Aires até chegar à sede da emissora. Para completar o clima, tudo aconteceu ao som de Luna de Cristal, que é a versão em espanhol de Lua de Cristal. No final, a silhueta da Xuxa apareceu com as frases Xuxa Argentina 2027 e Artista exclusiva.

A Rainha não ficou parada e compartilhou o vídeo em suas redes sociais, confirmando a novidade para os fãs.

O mistério agora é: o que vem por aí? Até o momento, a Telefe não divulgou detalhes sobre o conteúdo do anúncio. Não se sabe se teremos um programa novo, a transmissão de atrações ou a realização de shows na Argentina. A gente quer saber de tudo, mas por enquanto é esse suspense todo.

Será que veremos a nave espacial de novo nos televisores vizinhos?