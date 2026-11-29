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José de Abreu está enfrentando um problema sério com a Justiça. O ator é alvo de um pedido de bloqueio de contas feito por outro colega de profissão, Carlos Vereza, que tenta receber uma indenização que já soma R$ 95 mil.

O valor não surgiu do nada. A cobrança é resultado de uma disputa judicial que começou após ataques nas redes sociais em 2020. De lá para cá, a dívida acumulou uma alta de 171% ao longo de 26 meses, chegando ao montante atual que Vereza está tentando reaver.

A origem da briga

Para quem não lembra, tudo começou em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro. Na época, Regina Duarte aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura, e essa decisão gerou críticas intensas contra a atriz. Enquanto isso, Carlos Vereza decidiu sair em defesa dela.

A situação escalou rápido e virou um bate-boca público nas redes sociais, com trocas de farpas e ofensas pesadas direcionadas a Vereza. Nas publicações, José de Abreu não economizou nos adjetivos e classificou o colega como hipócrita, sem caráter e esclerosado.

Além disso, Abreu associou Vereza a falas sobre supostos extraterrestres e discos voadores. Ele chegou a escrever que achou bonito o apelo de Vereza para que respeitassem Regina Duarte, mas afirmou que não respeita nem fascistas nem quem os apoia. O ator ainda mencionou um episódio antigo nos bastidores da novela Corpo Dourado, acusando Vereza de ter atirado uma bengala em uma colega em início de carreira durante uma cena.

O caminho até o bloqueio

Depois do embate virtual, o caso saiu da internet e foi parar nos tribunais em diferentes etapas. A decisão sobre a indenização foi confirmada, mas o pagamento ainda não ocorreu.

Diante da falta de pagamento, Carlos Vereza acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O pedido apresentado busca justamente o bloqueio das contas de José de Abreu para que a quantia de R$ 95 mil seja finalmente paga.

Agora, o próximo passo depende da análise judicial do TJRJ, que vai decidir se autoriza ou não o bloqueio do dinheiro nas contas do ator para viabilizar a cobrança.

Vida profissional

Mesmo com esse imbróglio jurídico, José de Abreu, aos 80 anos, segue trabalhando na televisão. Ele faz parte do elenco da novela das sete Por Você, onde interpreta o personagem Próspero.

Na história da emissora, ele ficou muito marcado por interpretar o Nilo em Avenida Brasil, que é um dos personagens mais lembrados de toda a sua trajetória na dramaturgia brasileira.

Será que o bloqueio vai sair ou ele vai conseguir pagar antes do juiz bater o martelo?