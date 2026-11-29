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Erika Januza, atriz e modelo brasileira que começou a carreira em 2012 na minissérie Suburbia, resolveu transformar sua residência no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, em um verdadeiro santuário particular. A propriedade, que soma 527 m², foi pensada para refletir cada detalhe da trajetória pessoal e profissional da artista, funcionando como um refúgio de paz. Erika brilhou recentemente em A Nobreza do Amor e agora aproveita o descanso longe das gravações.

Um refúgio com alma mineira

A transformação do imóvel não aconteceu da noite para o dia. A reforma levou cerca de quatro anos e transformou a residência em um ambiente cheio de personalidade. A conexão com suas origens em Contagem, Minas Gerais, está presente em diversos pontos. A atriz contou que o desejo de morar perto do verde vem da infância, quando acompanhava a avó regando o jardim da família.

Essa herança afetiva resultou em um paisagismo que contorna toda a construção, garantindo que a natureza esteja visível de qualquer ângulo da propriedade. O destaque absoluto da área externa é a piscina, que a atriz idealizou por anos. Fugindo das linhas retas tradicionais, o espaço foi reformado para parecer um lago natural, com formas orgânicas. Para dar o toque final, o revestimento foi feito com quartzito em tom verde-esmeralda, pedra extraída em Diamantina, Minas Gerais, o que confere à água uma coloração especial.

Trabalho e lazer em três andares

A mansão é distribuída em três pavimentos, cada um com funções específicas para a rotina da apresentadora do Saia Justa. O terceiro andar é inteiramente dedicado ao lado profissional. O espaço multifuncional, que permite desenvolver projetos sem sair de casa, multifuncional que reúne um estúdio, camarim, sala de televisão e até um cenário para gravações.

Para os momentos de descontração, a casa conta com uma adega articular. O ambiente foi revestido com madeira escura e recebeu iluminação indireta, criando o clima ideal para receber amigos e apreciar bebidas.

Decoração afetiva e ancestralidade

No interior da casa, que possui quatro quartos e vários banheiros, predominam tons claros e neutros. A decoração é um verdadeiro museu particular da vida de Erika, composta por esculturas garimpadas, obras de arte, livros e objetos ligados à espiritualidade e ancestralidade. A atriz explicou que tudo no ambiente tem um significado e que trouxe suas origens para dentro do lar.

O toque sentimental vai até aos móveis, que foram desenhados por um antigo colega de trabalho da época em que ela era secretária, muito antes da fama. Espalhados pelos cômodos, é possível encontrar capas de revistas, fotografias de personagens marcantes de sua carreira e lembranças de viagens. Um dos itens mais curiosos é um colchão antigo que ela mantém desde 2014, ano em que se mudou para o Rio de Janeiro.

O processo de criação da casa foi tão detalhado que a atriz compartilhou todas as etapas da obra em um perfil no Instagram dedicado à nova casa e, depois de tudo pronto, continuou mostrando cada cantinho da mansão aos seguidores.