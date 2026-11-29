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O ator João Vitor Silva, que interpreta Rafael na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, contou que a namorada é apaixonada por tramas televisivas e acompanha cada passo de sua atuação na história. Para ele, a cantora é até mais fã de novelas do que ele mesmo.

O ator explicou que, por causa da rotina intensa de gravações, ele acaba perdendo alguns episódios e precisa usar o Globoplay nos fins de semana para se atualizar. Já IZA não tem esse problema: ela assiste a tudo diariamente junto com o público, cria teorias sobre a trama e está super ansiosa para ver como a história termina.

Brincadeiras e bumbum de pêssego

A sintonia do casal vai além da torcida. IZA brinca com os procedimentos estéticos feitos pelo personagem de João Vitor para arredondar e definir os glúteos. O ator contou que ela não precisa de nada disso, já que não precisa de bumbum de pêssego, e que eles vivem brincando sobre o assunto. João chegou a dizer para a namorada que, se ela quiser passar na clínica, ele fecha o lugar para ela.

Memórias de Sítio do Picapau Amarelo

O humor do casal também envolve o passado de João Vitor na TV. A cantora faz brincadeiras com Pedrinho, personagem que ele interpretou na série Sítio do Picapau Amarelo. Recentemente, IZA postou um vídeo em que apareceu caracterizada como a Cuca para um baile, brincando que a personagem iria pegar o Pedrinho.

João contou que achou a situação engraçada e destacou que aquele personagem faz parte de sua história e jamais será deixado de lado.

Carnaval e planos para 2027

O relacionamento, que foi assumido publicamente no Carnaval de 2026, já soma cerca de 10 meses. IZA é a Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense e João já confirmou que quer acompanhar de perto o desfile dela em 2027.

Embora goste de samba e de dançar, o ator deixou claro que não pretende desfilar na escola. Por ser tímido com esse tipo de exposição, ele prefere prestigiar a namorada de um camarote ou de algum cantinho, deixando o brilho da avenida exclusivamente para ela.

João Vitor Silva é ator e cantor brasileiro, conhecido por papéis em produções como Verdades Secretas, Impuros, Garota do Momento e a série Sítio do Picapau Amarelo. A novela Quem Ama Cuida estreou em 18 de maio de 2026 na TV Globo.