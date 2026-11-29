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Ingrid Guimarães usou as redes sociais no sábado, 28 de novembro, para compartilhar a emoção de ver a filha, Clara Guimarães, estreando nos palcos do teatro. Clara estreou nos palcos na primeira temporada de "Confissões de Adolescente - O Musical", que, segundo Ingrid, termina neste domingo, 29 de novembro.

No vídeo publicado, Ingrid mostrou trechos da filha interpretando a mesma personagem que ela mesma viveu no passado. A atriz contou que a peça de Maria Mariana mudou sua vida há 30 anos, sendo nela que escreveu seu primeiro texto, o da famosa toalha amarela.

Ingrid destacou que foi emocionante acompanhar as meninas talentosas sob a direção de Matheus Souza e produção de Diego Timbó. Ela afirmou que ver a filha se apaixonar pelo teatro e acompanhar as primeiras experiências daquela turminha a lembrou de uma época inesquecível.

Para fechar com chave de ouro, a atriz celebrou a arte teatral e já avisou que no ano que vem tem mais. Quem diria que o gene do talento passaria tão rápido para a próxima geração, hein?