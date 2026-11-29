Entretenimento

Ney Matogrosso, aos 85 anos, é o convidado especial do concerto de fim de ano da Orquestra Maré do Amanhã no dia 2 de dezembro. O show acontece às 19h30, no Teatro AXIA Casa Grande, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria a partir das 17h30, por ordem de chegada e conforme a lotação do espaço.

Sob a regência de Filipe Kochem e com arranjos de Raphael Muniz, o repertório traz sucessos da carreira de Ney, incluindo Poema e Balada do Louco, além de Sangue Latino e Fala, hits da fase com os Secos & Molhados.

O encontro segue a tradição da orquestra de receber grandes nomes da música. O grupo já dividiu o palco com Anitta e Gilberto Gil no Réveillon de Copacabana, além de ter passado pelo Palco Favela do Rock in Rio em 2019.

Transformação social através da música

Fundada em agosto de 2010 pelo maestro e jornalista Carlos Eduardo Prazeres, a Orquestra Maré do Amanhã nasceu como uma iniciativa de formação musical para jovens e crianças do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O projeto foi criado em memória ao pai do fundador, o maestro português Armando Prazeres, assassinado em 1999.

Atualmente, a iniciativa atende mais de quatro mil alunos, oferecendo formação musical, apoio psicológico e ajuda de custo para o desenvolvimento profissional. Com sede própria desde 2018, o projeto conta com seis orquestras mirins, uma orquestra principal, a Camerata Jovem e coros infantil e juvenil.

A instituição também mantém núcleos em Porto Trombetas, no Pará, focados em comunidades quilombolas e ribeirinhas. Em 16 anos, mais de 17 mil jovens passaram pelo projeto, que já se apresentou na China, Estados Unidos e Europa. Em 2023, a orquestra foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Quem vai correr para pegar esse ingresso?