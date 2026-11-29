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A atriz e cantora baiana Calu Manhães está de volta aos palcos para interpretar Maria Bethânia em Gil - Andar com Fé - O Musical. O espetáculo, que é a primeira produção musical dedicada à vida de Gilberto Gil, estreou no Teatro Santander, em São Paulo, no dia 20 de agosto. Até o momento, a peça não tem uma data definida para chegar à Bahia.

Calu já tinha experiência com o papel, pois interpretou Bethânia anteriormente em Gal - O Musical. No entanto, para este novo projeto, a artista descreve a retomada dos estudos como um mergulho profundo. A versão atual apresenta novas características da personagem, com a direção de Miguel Falabella e textos assinados por Newton Moreno. O foco da interpretação é mostrar uma Bethânia jovial, resgatando a fase dos Doces Bárbaros, grupo formado por ela, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa.

A construção da personagem

Para conseguir mimetizar os trejeitos de Maria Bethânia, Calu contou com a ajuda de Ciro Barcelos, que é coreógrafo e amigo da cantora. Durante a preparação para o musical anterior, Barcelos apresentou à atriz os estudos de partitura corporal da estrela da MPB, conhecimento que agora é aplicado nesta nova montagem.

Outro pilar fundamental na construção da oratória foi Bibi Ferreira. A multiartista dirigiu projetos de Bethânia, como Noite Luzidia e Maricotinha, ambos em 2001. Calu explica que Bibi trazia a força da palavra e introduziu a faceta de Bethânia poeta, especialmente após o sucesso de Carcará. Para a atriz, o poder da palavra na interpretação musical faz com que a artista não apenas cante, mas transmita a emoção através do corpo.

Direção e conexão baiana

O processo de maturação da personagem também passou pela influência de Miguel Falabella. O primeiro contato entre os dois aconteceu enquanto Falabella assistia à performance de Calu em Gal - O Musical. Agora, no musical sobre Gil, a atriz se coloca como pupila do diretor, destacando que ele é minucioso nas técnicas teatrais, especialmente no uso da força da fala e do poder imaginário.

Além da técnica, Calu buscou uma conexão pessoal com a história de Bethânia. A atriz nasceu em Palmeiras, na Chapada Diamantina, enquanto a família Veloso é de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Ela buscou interpretar a personagem de forma interna, conectando-se às influências culturais da região. Calu observou que, embora as áreas sejam próximas, existem diferenças marcantes nas culturas e nos sotaques, notando que o falar no Recôncavo possui mais chiados do que na Chapada.

No campo da dança, a produção conta com a coreógrafa baiana Leilane Teles. Ex-aluna do Mestre Zebrinha e da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Leilane é a responsável por coordenar os passos vistos no palco.

Carreira além do teatro

Fora dos palcos, Calu Manhães está em um período de criação para o lançamento de seu primeiro disco. O projeto musical, que ela descreve como algo para dançar, dialoga com a música pop e fala sobre seu território na Chapada Diamantina. Atualmente, a artista vive a etapa de gestação do álbum, montando as ideias para posterior captação e produção. Esse trabalho sucede o show autoral Essência, que mistura poesia e dança e foi apresentado no Circo do Capão, no Vale do Capão.

A formação artística de Calu começou cedo, influenciada pela prima Camila Pitanga e pelos pais, que tocavam flauta e cantavam em casa. Ela é ex-aluna dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e estuda Música na Universidade Federal da Bahia (Ufba). A paixão pelo audiovisual surgiu ao trabalhar com Lázaro Ramos no filme Um Ano Inesquecível - Outono, lançado em 2023. Além de sua atuação no teatro e no cinema, ela também é capoeirista há 10 anos.

Sério, quem não gostaria de ver essa conexão baiana inteira no palco?