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Sheila Mello mostrou que ainda tem todo o gingado em uma participação especial no show de Emanuelle Araújo. O encontro aconteceu na última sexta-feira, em Belém do Pará, durante uma celebração privada para magistrados, onde a artista foi convidada especial da organização.

Nas redes sociais, a dançarina compartilhou vídeos gravados pelo público e aproveitou para entrar na brincadeira com os fãs. Em tom bem-humorado, ela brincou: 'Tá ouvindo o joelho?' Quem não ama esse tipo de sinceridade?