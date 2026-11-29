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Walcyr Carrasco está vivendo um ritmo frenético em 2026. O autor tem a novela Quem Ama Cuida, que estreou em 18 de maio, ocupando o horário das 21h, e ainda conseguiu encaixar dois livros no calendário. Em setembro, ele lançou a continuação de Sanditon, obra que Jane Austen deixou inacabada, e em novembro chegou com Fazenda Tropical, seu primeiro livro voltado para o público adulto.

Walcyr é um dramaturgo, escritor e jornalista brasileiro que se tornou referência na dramaturgia nacional.

O 'modo jornalista' ativado

Para dar conta de tantas histórias ao mesmo tempo sem confundir os personagens, Walcyr aposta na sua experiência anterior em jornais e revistas nacionais. Ele explica que a rotina do jornalismo, onde as matérias precisam ser entregues com prazos rígidos para o dia seguinte ou para a capa de domingo, deu a ele a rapidez necessária para concretizar ideias e organizar textos.

Segundo o autor, houve um tempo em que ele demorava para desenvolver e amadurecer uma ideia, mas a bagagem jornalística permitiu que ele passasse a escrever com muito mais agilidade, sendo capaz de produzir textos do dia para a noite quando necessário.

Além da experiência profissional, Walcyr destaca que a tecnologia é uma grande aliada. Ele analisa que, no cenário atual, não é mais possível escrever uma obra pensando em um horizonte de três anos. O uso de computadores e mecanismos de correção de texto facilita a releitura e aumenta a produção, acelerando o processo criativo.

Sacrifícios e a paixão pela escrita

Apesar da facilidade técnica, a dedicação de Walcyr exige renúncias. Ele conta que, quando se sente envolvido por um texto, fica imerso no trabalho até terminar a tarefa, mesmo que isso signifique perder filmes ou deixar de ir a peças de teatro. Para ele, o grande segredo da produtividade é gostar de escrever.

Curiosamente, mesmo com esse ritmo, o autor adiou por anos o desejo de escrever para adultos. Ele justifica que, como jornalista, tendia a priorizar o que parecia mais urgente, e um livro adulto raramente entrava nessa categoria. Além disso, ele já possuía uma carreira sólida na literatura infantil, com títulos como A estrela curiosa, A menina que queria ser anjo e Quando meu irmãozinho nasceu.

De fazendas tropicais a clássicos ingleses

O projeto adulto que finalmente saiu do papel foi Fazenda Tropical. A trama apresenta um personagem inspirado no próprio autor: um jornalista que, após ficar desempregado e ver o dinheiro acabar, muda-se para a fazenda da família para cortar gastos. No local, ele encontra uma funcionária grávida que doa o filho após o nascimento. O protagonista então descobre que pode ganhar dinheiro com a doação e cria um sistema para ajudar outras mulheres na mesma situação. Walcyr define a história como irônica, com humor, mas baseada em situações reais, guardando a surpresa final para quem ler.

Ao mesmo tempo, o autor aceitou o desafio da editora Principis de finalizar Sanditon. A romancista inglesa Jane Austen começou o livro em janeiro de 1817, mas parou dois meses depois devido a uma doença e morreu aos 41 anos. O livro já teve outros finais escritos por diversos autores e até virou série. Walcyr contou que buscou ser o mais honesto possível ao concluir a obra, terminando a história do jeito que imaginou que Austen faria.

Sobre a possibilidade de ter suas próprias obras finalizadas por terceiros no futuro, Walcyr afirmou que não teria problemas com isso. Ele revelou que possui textos inacabados e que, no dia em que partir, eles podem acabar ficando por aí, embora questione se algumas dessas obras seriam boas o suficiente para merecerem ser terminadas por outra pessoa.